Prix ​​​​du composé en hausse de 15% à 369,64 $ – Où acheter COMP

Le marché de la crypto a commencé la semaine avec des gains importants. Malgré l’incertitude des marchés financiers causée par la crise de la dette d’Evergrande en Chine, le marché se bat toujours pour passer à des niveaux plus élevés. COMP fait partie des pièces négociées dans la zone verte après avoir réalisé des gains à deux chiffres au cours des dernières 24 heures.

Le composé se négocie à 369,94 $ au moment de la rédaction après un gain de 15 % en 24 heures.

Analyse des prix composés

Source : Tradingview

En analysant le graphique de COMP au cours du mois dernier, la pièce a connu une volatilité accrue qui a interféré avec la tendance à la hausse de la pièce DeFi. Cependant, après une série de baisses de prix importantes, la pièce se redresse et pousse maintenant à des niveaux plus élevés.

Actuellement, le soutien global du marché est faible car la volatilité est toujours élevée. Si les acheteurs continuent de soutenir la pièce, la tendance haussière pourrait la déplacer vers une résistance plus élevée de 380 $. Si le soutien du marché entre en jeu, l’autre objectif sera de 400 $.

Malgré les gains récents, COMP n’a pas encore atteint un nouveau sommet mensuel. Au début du mois, la pièce DeFi s’était ralliée à 460 $, et si un sentiment haussier sur les formes plus larges du marché, la pièce pourrait à nouveau se rallier à ces niveaux.

À la baisse, COMP pourrait évoluer vers des niveaux plus bas si les acheteurs ne parviennent pas à rallier le support. Dans ce cas, le support inférieur de 340 $ sera testé. Avant le rallye haussier de 24 heures, COMP se négociait à 320 $, et s’il y a une correction, la pièce pourrait à nouveau tester ces niveaux.

tZero, l’un des principaux fournisseurs de services de blockchain et de liquidité, a récemment annoncé l’extension de son offre de crypto avec cinq nouvelles crypto-monnaies. Parmi les nouveaux ajouts figurait COMP, grâce auquel les utilisateurs de l’application crypto tZero peuvent désormais acheter, vendre et conserver la crypto-monnaie.

Compound est l’une des principales plates-formes financières décentralisées et, de ce fait, jouit d’une popularité croissante. Le protocole Compound prend en charge les prêts et les emprunts DeFi ; dont la popularité croissante a également attiré l’attention des régulateurs. Bien que ces réglementations puissent perturber les secteurs DeFi à court terme, elles pourraient permettre au secteur de devenir plus courant à long terme.

Où acheter COMP

Pour acheter du COMP pendant le rallye haussier actuel, vous pouvez ouvrir un compte d’échange de crypto-monnaie sur eToro. eToro est une plateforme de trading de copie sociale renommée qui permet à un nouveau trader d’apprendre des astuces utilisées par les traders experts. eToro prend également en charge les fonctionnalités conviviales telles que les faibles frais de négociation.

