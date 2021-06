Prix ​​​​du service d’abonnement Twitter Blue en Inde révélé: tout ce que vous devez savoir

Même si la mise à jour mentionne Twitter Blue, le modèle d’abonnement n’a pas encore démarré.

Twitter bleu : Le site de microblogging Twitter a répertorié son modèle d’abonnement payant Twitter Blue sur les app stores. Cela signifie que bientôt, ce service, qui n’était jusqu’à présent qu’une partie de la rumeur, pourrait être lancé. Dans sa dernière mise à jour, lancée il y a deux jours, la plate-forme de médias sociaux a déclaré que Twitter Blue était la nouvelle fonctionnalité incluse dans l’application. Il a déclaré que Twitter Blue était un service d’abonnement qui permettrait aux utilisateurs de personnaliser la façon dont ils utilisent l’application, y compris la possibilité d’utiliser des fonctionnalités telles que “annuler le tweet”, “dossiers de favoris” et “mode lecteur”.

Dans les magasins indiens, cette fonctionnalité a été répertoriée au prix de 269 Rs, tandis que cet abonnement a été répertorié pour 2,99 $ (environ 219 Rs) dans le magasin américain et 2,49 livres (environ 258 Rs) dans le magasin britannique. Ces prix ont été répertoriés dans l’App Store d’Apple, mais pour les appareils Android, alors que Twitter Blue a été mentionné dans les achats intégrés, aucun prix n’a été mentionné.

Même si la mise à jour mentionne Twitter Blue, le modèle d’abonnement n’a pas encore démarré. Cependant, il devrait être annoncé par la plateforme bientôt.

Alors que Twitter est resté silencieux sur la mise à jour, Twitter Blue et les fonctionnalités premium qu’il inclut, on peut supposer que si la fonction d’annulation du tweet permettrait aux utilisateurs de rappeler un tweet dans un délai stipulé après sa publication, la fonction de dossier de favoris permettrait pour créer des dossiers pour les tweets qu’ils marquent afin de les rendre plus organisés. Ceci est susceptible d’être similaire à la fonction « enregistrer dans les collections » fournie par Instagram. Pendant ce temps, le mode lecteur est destiné à permettre aux utilisateurs de lire plus facilement les longs fils de discussion.

Le fait que Twitter travaillait sur le modèle d’abonnement avec des fonctionnalités premium avait été signalé par la chercheuse d’applications Jane Manchun Wong le mois dernier.

