Prix ​​​​fixé, alors que Man Utd cherche une solution mortelle au problème croissant de Solskjaer

Manchester United a identifié Victor Osimhen de Napoli comme une cible ferme dans sa recherche d’un nouvel attaquant à long terme, selon un rapport.

Les Diables rouges ont une pléthore de talents offensifs dans leurs rangs, mais peu se présentent comme des avant-centres à part entière. Mason Greenwood a apprécié ce rôle ces derniers temps, mais il a eu tendance à commencer large.

Pendant ce temps, les récentes signatures d’attaquants Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo ont respectivement 34 et 36 ans. En tant que tels, ils peuvent constituer une menace immédiate, mais ils arrivent à la fin de leur carrière.

United cible Erling Haaland, 21 ans, depuis un certain temps. Le Norvégien, qui a marqué 11 buts en huit matches du Borussia Dortmund cette saison, semble être la cible évidente de l’attaquant.

Cependant, l’international nigérian Osimhen a fait son propre début de saison fantastique.

Le joueur de 22 ans a marqué six fois en six matchs – y compris contre Leicester – et, selon la Gazzetta dello Sport (via Sport Witness), il est entré Homme Utdradar de .

Pourtant, le journal italien ajoute que Chelsea, Manchester City, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont tous commencé à suivre ses progrès.

De plus, le président de Naples, Aurelio de Laurentiis, voudrait au moins 120 millions d’euros (103 millions de livres sterling).

Osimhen n’a rejoint la Serie A qu’en septembre 2020 et son contrat n’expire qu’en 2025. Cependant, De Laurentiis et le directeur sportif Cristiano Giuntoli envisagent de prolonger ces termes d’un an avant la fin de la saison.

En tout cas, les patrons de Napoli sont conscients qu’ils pourraient réaliser une “plus-value substantielle” sur Osimhen.

Le club italien l’a signé pour un montant qui pourrait atteindre 81,3 millions d’euros (70 millions de livres sterling).

Au total, Osimhen a marqué 16 fois en 36 matchs pour Naples.

Le frère d’Osimhen révèle son intérêt pour Man Utd

S’exprimant en septembre dernier, Andrew, le frère d’Osimhen, a révélé comment le joueur a rejeté un déménagement à Old Trafford plus tôt en 2020.

Il l’a fait à cause de son compatriote international nigérian Odion Ighalo, un autre attaquant récemment signé à United.

« Il est très vrai que Manchester United voulait Victor. Mais il m’a dit quelque chose comme s’il avait trop de respect pour Odion Ighalo pour se disputer des maillots avec son collègue senior », a-t-il déclaré.

« Mon frère tient Ighalo en haute estime. Il ne se voyait tout simplement pas aller à Old Trafford pour se battre pour un rôle marquant avec le meilleur buteur de la CAN 2019 en Égypte.

