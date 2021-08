Prix ​​Apple Watch SE 2, actualités, rumeurs et si elle pouvait accompagner la Watch 7

Pour une montre intelligente que nous nous attendons à voir dans quelques semaines, l’Apple Watch SE 2 n’a pas beaucoup fui – alors ne retenez pas votre souffle pour qu’elle apparaisse aux côtés de l’Apple Watch 7 et de l’iPhone 13, mais peut-être croisez les doigts au cas où.

Nous avons vu l’Apple Watch SE pour la première fois en 2020, et c’était une surprise, en tant que contrepartie abordable de l’Apple Watch 6 dans l’esprit (et la convention de dénomination) de l’iPhone SE (2020).

Comme l’iPhone SE ne reçoit pas de nouvelles versions et que nous n’avons pas entendu parler de la Watch SE 2, il semble peu probable que nous le voyions lors de l’événement Apple prévu en septembre – et nous ne connaissons même pas l’entreprise travaille sur la montre.

Pourtant, en supposant qu’une Apple Watch SE 2 soit en préparation, nous pourrions bien la voir cette année, et ci-dessous, nous avons inclus quelques prédictions quant à son lancement et à son coût, ainsi qu’une liste des améliorations que nous souhaitons ce.

Et au fur et à mesure que les rumeurs commencent à affluer, nous les inclurons également dans cet article, alors revenez souvent pour rester à jour sur l’Apple Watch SE 2.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? La prochaine Apple Watch abordableQuand est-il sorti ? Peut-être en septembreCombien cela coûtera-t-il ? Moins que l’Apple Watch 7

Jusqu’à présent, on ne sait pas quand l’Apple Watch SE 2 pourrait être lancée, mais l’Apple Watch SE d’origine a été annoncée le 15 septembre 2020, il y a donc de bonnes chances que l’Apple Watch SE 2 débarque en septembre de cette année – peut-être aux côtés de la la gamme iPhone 13 et l’Apple Watch 7.

Nous avons entendu dire qu’un événement Apple pourrait avoir lieu le 14 septembre afin que nous puissions voir la montre à ce moment-là, bien qu’en 2020, la société ait séparé ses lancements de smartphones et d’autres technologies, et le 14 serait pour l’iPhone.

Encore une fois, comme Apple n’a lancé qu’un seul modèle Apple Watch SE jusqu’à présent, il n’y a pas grand-chose à faire, il y a donc une chance que l’Apple Watch SE 2 n’atterrisse même pas cette année.

Il n’y a pas encore de rumeurs de prix non plus, mais l’Apple Watch SE d’origine commence à 279 $ / 260 £ / 429 AU $, avec des prix en hausse pour le LTE, une taille plus grande ou différents types de bracelets. Il y a de fortes chances que l’Apple Watch SE 2 ait un prix de départ similaire, mais nous ne pouvons en être sûrs pour le moment.

L’Apple Watch SE est assez abordable (Crédit image: TechRadar)

Nouvelles et fuites

Nous n’avons encore rien entendu de spécifiquement sur l’Apple Watch SE 2, mais Tim Cook a parlé de l’avenir de l’Apple Watch sur le podcast Outside, affirmant qu’« il reste une tonne d’innovations à faire là-dedans » et « Nous sommes dans les premières manches… pensez à la quantité de capteurs dans votre voiture. Et sans doute, votre corps est beaucoup plus important que votre voiture.

Cela suggère une concentration continue sur la santé et la forme physique pour les futurs modèles d’Apple Watch, et nous nous attendons à ce que l’Apple Watch SE 2 soit incluse dans cela.

Ce que nous voulons voir

Il y a quelques améliorations clés que nous voulons de l’Apple Watch SE 2, y compris les suivantes.

1. Un affichage permanent

L’Apple Watch SE (Crédit image : TechRadar)

L’Apple Watch SE n’a pas d’affichage permanent, ce qui est l’une des principales choses qui lui manquent par rapport à l’Apple Watch 6.

C’est assez juste, car Apple aurait voulu conserver certaines fonctionnalités pour son portable plus premium, mais d’ici la fin de 2021, lorsque l’Apple Watch SE 2 atterrira, espérons-le, nous aimerions que l’affichage permanent soit une fonctionnalité standard dans toute la gamme. .

2. Une batterie plus durable

L’Apple Watch SE a en fait une meilleure autonomie de batterie que la plupart des modèles d’Apple Watch, mais à environ un jour et demi, elle ne correspond toujours pas à beaucoup d’autres appareils portables, et ne la coupe pas vraiment pour le suivi du sommeil, puisque vous ‘ Vous constaterez probablement que vous voulez le charger la nuit.

Donc, pour l’Apple Watch SE 2, nous aimerions que la durée de vie soit prolongée d’au moins deux jours, et idéalement de trois jours ou plus.

3. Un prix bas de gamme

Alors que l’Apple Watch SE se positionne comme une option relativement économique dans la gamme Apple Watch, ce n’est en fait pas le portable le moins cher vendu par Apple. C’est l’Apple Watch 3, qui est toujours en vente.

Pour simplifier les choses, nous aimerions que l’Apple Watch SE 2 ait le prix le plus bas de toutes les Apple Watch actuellement disponibles, il est donc clair quelle est la position du portable dans la gamme.

4. Une gamme de couleurs plus large

L’Apple Watch SE n’est pas disponible dans de nombreuses couleurs (Crédit image: TechRadar)

L’Apple Watch SE est uniquement disponible dans les tons or, argent et gris sidéral, et bien qu’il n’y ait rien de mal avec ces couleurs, nous aimerions voir une sélection plus large disponible pour l’Apple Watch SE 2, y compris peut-être quelque chose de plus flashy, comme le couleur rouge dans laquelle vous pouvez obtenir l’Apple Watch 6.

Vous pouvez bien sûr obtenir beaucoup plus de couleur de la sangle, car nous ne parlons ici que du corps, mais nous aimerions quand même plus d’options.

5. Surveillance de l’oxygène dans le sang

Au-delà de l’affichage permanent, une autre caractéristique de l’Apple Watch SE qui manque à l’Apple Watch 6 est la surveillance de l’oxygène dans le sang.

Il s’agit d’une fonction de surveillance de la santé utile, mais ce n’est probablement pas un argument de vente important pour la plupart des gens, alors même si nous aimerions la voir, cela ne nous dérangerait pas trop si Apple la conserve pour les modèles haut de gamme.