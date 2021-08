Prix ​​Asus Zenfone 8 en Inde, date de lancement et disponibilité

L’Asus Zenfone 8 est le dernier-né du quartier et l’un des seuls produits phares Android vraiment compacts actuellement disponibles. Voici tout ce que nous savons sur son lancement indien.

Alors que l’Asus Zenfone 8 a été dévoilé dans le monde le 12 mai, la société a annoncé que son lancement indien était retardé en raison du verrouillage national dans la plupart des cas ainsi que de la suspension des activités de commerce électronique. Cependant, cela a confirmé que le téléphone sera finalement disponible, ce que son prédécesseur n’était pas.

Les annonces ultérieures ont révélé qu’il pourrait plutôt s’appeler Asus 8Z en Inde, car le même numéro de modèle correspondait aux deux noms de téléphone. Ce n’est pas surprenant car Asus ne détient pas les droits d’utilisation de la marque « Zenfone » dans le pays.

Notamment, l’Asus Zenfone 8 Flip ne faisait partie d’aucun de ces rapports, ce qui pourrait indiquer que le modèle haut de gamme ne viendra pas en Inde de si tôt. Asus n’est pas un nom connu sur le marché indien et souhaiterait probablement que le ROG Phone 5 ne soit pas confronté à une concurrence interne dans le segment ultra-premium.

Pour l’instant, voici tout ce que nous nous attendons à voir sur l’Asus 8Z – l’Asus Zenfone 8 pour l’Inde.

Couper à la chasse

Sur les marchés mondiaux, l’Asus Zenfone 8 commence à 499 € pour la variante 8 Go + 128 Go, ce qui équivaut à environ Rs 45 000. En retard, Asus a été plus compétitif en Inde, donc l’Asus 8Z pourrait avoir un prix légèrement inférieur. Pour référence, le ROG Phone 5 commence à Rs 49 999 – le seul autre smartphone vendu dans le pays. Il serait logique d’avoir une certaine différence de prix entre les deux.

La date de lancement de l’Asus 8Z n’a pas encore été annoncée, mais avec la situation qui commence à s’améliorer en Inde, nous nous attendons à ce qu’elle soit dévoilée en août ou en septembre. Notamment, le 8Z Flip sera également accompagné.

Alors que le monde est enthousiasmé par le lancement de notre nouveau smartphone, nous, chez ASUS Inde, avons consciemment décidé de reporter le lancement jusqu’à ce que le scénario actuel s’améliore. Nos pensées et nos prières accompagnent les personnes touchées par le Covid #stayhomestaysafe, n’en ressortez plus fort ! #IndiaFightsCOVID1910 mai 2021

Spécifications et fonctionnalités de l’Asus Zenfone 8

Voici où nous ne nous attendons pas à ce que l’Asus 8Z diffère. Au moins du point de vue matériel, il s’agira probablement du même package.

Le point le plus grand (et le plus petit) sera sa taille. Ses dimensions sont de 148 x 68,5 x 8,9 mm et ne pèse que 169 g. À cette taille, il s’agit du seul smartphone Android haut de gamme compact, son concurrent le plus proche étant l’iPhone 12. Les options de couleur incluent Obsidian Black, Horizon Silver, Moonlight White.

Sous le capot, l’Asus 8Z aura des spécifications puissantes telles que le chipset Snapdragon 888, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage UFS 3.1 et plus encore. Le téléphone est également classé IP65 et IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Sur le devant se trouvera un écran Samsung AMOLED de 5,9 pouces relativement compact avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 1 100 nits de luminosité maximale, la certification HDR10+ et la protection Corning Gorilla Glass Victus.

En ce qui concerne les caméras, l’Asus 8Z disposera d’un modeste système à double caméra. Il y aura un appareil photo principal de 64MP f/1.8 avec OIS (Sony IMX686 – identique au Zenfone 7) ainsi qu’un objectif ultra-large de 12MP. Pour les selfies, il y a un jeu de tir 12MP.

La batterie sera évaluée à 4 000 mAh. Les autres fonctionnalités de l’Asus 8Z incluent une charge rapide de 30 W, une prise casque 3,5 mm, deux haut-parleurs stéréo, Android 11 (Android 12 bêta disponible), un scanner d’empreintes digitales intégré, etc.