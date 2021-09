Prix ​​attractifs, priorités clés des développeurs établis pour les acheteurs de maison : sondage CII-Anarock sur l’opinion des consommateurs

Lors de la précédente enquête S2 2020, environ 36% des demandeurs de logement interrogés visaient un logement économique.

La pandémie de Covid a considérablement modifié les préférences des acheteurs de maison, la deuxième vague ayant un impact supplémentaire sur les priorités. Des prix attractifs et des développeurs ayant fait leurs preuves sont désormais les principales priorités pour ceux qui cherchent à acheter la maison de leurs rêves, a révélé la dernière enquête sur l’opinion des consommateurs de CII-Anarock.

« Alors que des prix attractifs continuent de dominer le perchoir des incontournables, la crédibilité établie des développeurs est la deuxième priorité pour 77% des acheteurs interrogés. La conception et l’emplacement du projet figurent également en bonne place sur la liste de souhaits », indique l’enquête. Elle a été menée entre janvier et juin 2021 et a interrogé 4 965 participants ayant répondu via diverses plateformes numériques.

Un autre développement notable est le recours aux moyens numériques pour aider les acheteurs de maison à choisir leur propriété préférée. « De la recherche de propriété à la documentation et aux conseils juridiques en passant par les acomptes, les acheteurs de maison tirent parti du nouveau raz-de-marée de la technologie numérique qui anime le secteur indien du logement. Seuls les développeurs ayant une présence en ligne suffisante resteront pertinents à l’avenir. En outre, les médias sociaux sont parmi les plateformes de marketing immobilier les plus efficaces à ce stade », a déclaré le président d’Anarock Property Consultants, Anuj Puri.

Les résultats de l’enquête ont également révélé que pour la première fois, le logement abordable est la priorité la plus basse, avec plus de 34% des demandeurs de logement interrogés se concentrant sur des propriétés dont le prix se situe entre Rs 90 lakh et 2,5 crore. Alors que 35% privilégient les propriétés dont le prix se situe entre Rs 45-90 lakh, seulement 27% ont voté en faveur de logements abordables (prix

« La fourchette de budget que cette enquête identifie comme le vendeur le plus chaud est une surprise, mais elle a du sens si l’on considère que c’est précisément ce segment d’acheteurs qui est le moins touché financièrement par la pandémie de Covid. Les ventes de maisons en ligne gagnent du terrain, avec près de 60% de l’ensemble du processus d’achat de propriété désormais en ligne – contre 39% dans la période pré-pandémique », a déclaré Puri.

Environ 41 % des demandeurs immobiliers participants envisagent une résidence secondaire à usage personnel, dont 53 % préfèrent les régions montagneuses. Au milieu des réalités soutenues du travail à domicile et de la scolarisation en ligne, plus de 65% des personnes interrogées travaillant actuellement à distance préfèrent désormais des maisons plus grandes, et environ 68% visent à déménager dans des zones périphériques ou suburbaines pour les acheter.

Les participants NRI à l’enquête préfèrent principalement les propriétés de luxe dont le prix se situe entre Rs 1,5 et 2,5 crore. Parmi les métros, Bengaluru, Pune et Chennai sont les choix NRI les plus populaires, tandis que Chandigarh, Kochi et Surat sont en tête de leur liste de villes de niveau II et III.

Une autre conclusion intéressante est qu’environ 71% des personnes interrogées dans la deuxième vague sont des utilisateurs finaux et seulement 29% sont des investisseurs. Dans l’enquête de la première période de vague, les investisseurs représentaient 41%. Un facteur important pouvant conduire à cela est le désir accru d’acquérir des résidences secondaires dans des environnements plus verts et plus sains pendant les blocages liés à la pandémie.

