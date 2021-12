Prix ​​BBC Sports Personality of the Year : qui devrait gagner ? VOTER | Royaume-Uni | Des nouvelles

Six sportifs incroyables ont été présélectionnés pour le prestigieux prix, qui sera présenté sur BBC One à 18h45 le dimanche 19 décembre.

Les nominés comprennent :

• Le plongeur olympique Tom Daley, qui est devenu le premier plongeur britannique à remporter quatre médailles olympiques après avoir remporté une autre médaille d’or et de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

• Le boxeur Tyson Fury, qui a conservé son titre WBC à Las Vegas en octobre lors d’une performance de retour pour vaincre Deontay Wilder au 11e tour.

• Le nageur Adam Peaty, qui a remporté une deuxième médaille d’or olympique consécutive après avoir remporté le 100 m brasse aux Jeux de Tokyo.

• La joueuse de tennis Emma Raducanu, après avoir créé l’histoire en devenant la première qualifiée à remporter un titre du Grand Chelem lorsqu’elle a remporté l’US Open féminin en septembre, à seulement 18 ans.

• La cycliste paralympique Dame Sarah Storey, qui est devenue la paralympique britannique la plus titrée après avoir remporté sa 17e médaille d’or à Tokyo cette année.

• Le footballeur Raheem Sterling a fait partie de la liste après avoir marqué trois buts pour aider l’Angleterre à atteindre sa première finale d’un tournoi majeur en 55 ans à l’Euro 2020, alors qu’il était également une partie importante de l’équipe de Manchester City qui a remporté la Premier League 2020-21 Titre.

Quel est votre nominé préféré ? Donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous.

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Le cycliste Geraint Thomas a remporté le prix BBC en 2018, après avoir été le troisième Britannique à remporter le Tour de France depuis ses débuts en 1903.

Et en 2017, à 34 ans, quadruple champion olympique, Sir Mo Farah a reçu le prix BBC après avoir remporté sa troisième médaille d’or mondiale consécutive au 10 000 m à Londres, malgré une chute presque deux fois pendant la course.

Le 19 décembre, le programme de récompenses durera plus de deux heures et célébrera certaines des meilleures actions sportives des 12 derniers mois, notamment les Jeux olympiques et paralympiques.

La 68e cérémonie annuelle de remise des prix sera présentée par Gary Lineker, Clare Balding, Gabby Logan et Alex Scott.

De nombreux prix seront remis au cours de la soirée, notamment l’équipe de l’année, l’entraîneur de l’année, la star mondiale du sport, la jeune personnalité sportive de l’année et le héros méconnu.

Les nominés pour le World Sports Star Award ont déjà été annoncés et ils incluent le boxeur mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez, la jockey irlandaise Rachael Blackmore, le footballeur américain Tom Brady, le joueur de tennis serbe Novak Djokovic, la sprinteuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah et la star néerlandaise de F1 et récent vainqueur du Championnat du monde 2021, Max Verstappen.

Assurez-vous de ne jamais être laissé pour compte en recevant les plus grandes nouvelles de la journée couvrant la politique, la royauté, les sports et la finance. Inscrivez-vous à l’alerte Daily Briefing ici.