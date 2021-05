Prix ​​Bitcoin 83K $ sur les cartes après que les données montrent que les baleines BTC ont acheté la goutte

Compartir

Lorsque Bitcoin (BTC) a testé le support de 43000 $ pour le troisième jour consécutif, les baleines ont acheté la baisse des échanges de produits dérivés. Bien qu’il n’y ait pas eu de changement de prix significatif, la prime des contrats à terme Bitcoin a atteint son plus bas niveau en six mois. Cet indicateur coïncide avec le 11 décembre 2020, lorsque Bitcoin a atteint un creux de 17600 $ à peine 10 jours après avoir atteint un sommet historique de 19915 $.

Prix ​​Bitcoin / USD sur Coinbase, décembre 2020. Source: TradingView

En décembre 2020, l’action des dérivés a déclenché un rallye de 95% en 23 jours, poussant Bitcoin à un nouveau sommet de 42000 $. Outre le plafond des primes à terme, les rumeurs de réglementation américaine potentiellement dommageable ont joué un rôle central dans le ralentissement du marché dans les deux cas.

Les incertitudes réglementaires sont de retour sur le devant de la scène

A cette occasion, la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a déclaré lors du sommet du Conseil des directeurs exécutifs du Washington Square Journal le 4 mai que:

“Il y a des problèmes liés au blanchiment d’argent, à la loi sur le secret bancaire, à l’utilisation de monnaies numériques pour les paiements illicites, à la protection des consommateurs, etc.”

Le 6 mai, le président de la US Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a présenté au Congrès l’idée de renforcer la surveillance réglementaire de l’espace cryptographique. Gensler a déclaré:

“À l’heure actuelle, il n’y a pas de régulateur du marché autour de ces échanges cryptographiques et il n’y a donc vraiment aucune protection contre la fraude ou la manipulation.”

Ajoutant à la brume réglementaire, le 11 mai, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a publié un avertissement aux investisseurs en notant les risques des fonds communs de placement exposés aux contrats à terme Bitcoin.

OKEx 3-Month Bitcoin Futures Annualized Premium, décembre 2020. Source: Skew

Lorsque Bitcoin a atteint un sommet historique de 19915 $ le 1er décembre et que la prime des contrats à terme a grimpé au-dessus de 15%, la prime a réagi à la correction des prix. Bien que le plus bas de 8% semble proche de la moyenne du mois précédent, il est très modeste étant donné que Bitcoin avait récupéré 90% en deux mois.

Notez que dès que le niveau de 17 600 $ a prouvé sa force, la prime à terme a grimpé à 15%, signe d’optimisme.

OKEx 3-Month Bitcoin Futures Annualized Premium, mai 2021. Source: Skew

La situation actuelle a commencé différemment, car le marché a été trop optimiste depuis le début. Cependant, la situation a radicalement changé au cours de la semaine dernière, le Bitcoin ayant chuté de 26%. Ce mouvement a fait que la prime des contrats à terme a atteint son plus bas niveau en six mois à 8%.

Les baleines ont agressivement acheté moins de 43000 $

Cependant, le sentiment baissier du 17 mai a duré très peu de temps alors que les baleines ont finalement décidé qu’il était temps d’acheter le plongeon.

L’indicateur long-court des principaux traders est calculé en utilisant les positions consolidées des clients, y compris les contrats sur marge, perpétuels et à terme. Cette métrique offre une vue plus large de la position nette effective des traders professionnels en collectant des données sur plusieurs marchés.

Les meilleurs traders de ratio long / court Bitcoin sur OKEx. Source: Bybt

Les principaux traders d’OKEx sont passés d’un ratio long / short de 1,62 le 16 mai à un sommet de 2,74 lorsque Bitcoin a testé le support de 43000 $ aux premières heures du 17 mai. Ces données indiquent que les baleines et les teneurs de marché avaient des positions longues presque trois fois plus importantes. que les shorts, ce qui est très rare.

Bien que votre pari haussier reste, cela indique un modèle complet de la semaine précédente. La société d’intelligence d’affaires MicroStrategy a également collecté 10 millions de dollars supplémentaires de Bitcoin à un prix moyen de 43 663 dollars.

Bien qu’il soit peut-être trop tôt pour déclarer que la phase de correction est terminée, il semble y avoir suffisamment de preuves concernant le fond des primes à terme et l’activité intense d’achat de baleines en dessous de 43 000 $.

Si l’histoire se répète et qu’un rallye de 95% suit son exemple, Bitcoin pourrait atteindre 83000 $ d’ici la mi-juin.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.