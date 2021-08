Prix ​​BitTorrent en hausse de 15,3% à 0,00461 $ – Où acheter BTT Crypto nouveaux médias

in

Le marché des crypto-monnaies a rebondi fin juillet et de nombreuses pièces ont réalisé des gains importants. BitTorrent, l’un des altcoins les plus populaires, a également réalisé des gains similaires et a réussi à augmenter d’un pourcentage important par rapport à ce qu’il se négociait le 19 juillet, lorsque le marché a connu un recul soudain.

BTT se négocie à 0,00461 $ au moment de la rédaction après un gain de 15,3% en 24 heures.

Analyse des prix BitTorrent

Source : Tradingview

La volatilité de BTT a augmenté au cours de la semaine dernière, ce qui signifie qu’un pic ou une baisse des prix de la pièce pourrait être important. S’il y a une tendance haussière, nous pourrions voir le BTT se diriger vers 0,006 $. Il y a de fortes chances que cette tendance haussière se produise, étant donné que le marché et le support d’achat sont actuellement très élevés.

Les taureaux du marché de la cryptographie semblent avoir ralenti, ce qui signifie qu’il y a une chance que BTT puisse se consolider aux niveaux actuels. S’il ne parvient pas à dépasser ce niveau, il pourrait reculer à 0,0043 $ ou retester le support à 0,0038 $.

À la baisse, BTT pourrait ne pas maintenir les prix actuels si une correction de prix se produit sur l’ensemble du marché. Si cette tendance se produit, BTT reculera vers 0,003 $. Si les ours sont forts, le BTT pourrait également atteindre des niveaux encore plus bas.

BitTorrent est un réseau de partage de fichiers peer-to-peer alimenté par le jeton BTT TRC-10. TRON a acquis BitTorrent en 2018. Depuis lors, le réseau a réalisé plusieurs développements visant à aider la valeur de BTT. La mise à jour de BitTorrent Speed ​​a amélioré l’expérience utilisateur en récompensant les utilisateurs avec des jetons BTT lorsqu’ils envoient leurs fichiers, augmentant ainsi la vitesse.

Le jeton natif de BitTorrent, BTT, est populaire en raison de la taille du réseau. En 2019, le réseau a déclaré que sa plateforme comptait environ 100 millions d’utilisateurs présents dans 138 pays. Cela en a fait le plus grand réseau de torrents au monde.

Où acheter BitTorrent (BTT)

Si vous souhaitez acheter le token BTT, vous pouvez le faire sur les plateformes suivantes :

eToro est l’une des principales plateformes d’échange de crypto-monnaie. Il permet aux utilisateurs d’accéder à un large éventail d’outils et de fonctionnalités. eToro offre des frais de trading bas et est livré avec une fonction de trading de copie sociale qui permet aux nouveaux traders d’apprendre des experts du marché.

L’autre plateforme sur laquelle vous pouvez acheter du BTT est Binance. Binance est la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaie. Les frais de négociation de la bourse sont également compétitifs et prennent en charge un large éventail de crypto-monnaies et de paires de négociation.

