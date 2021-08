Prix ​​BTG à 71,37 $ après 12,2% de gains – Comment acheter du Bitcoin Gold ⋆ Crypto new media

in

Le marché de la crypto est entré dans le week-end avec un léger recul. Cependant, l’action des prix montre une consolidation, et des baisses ou des gains importants n’ont pas encore été enregistrés. Néanmoins, certains altcoins ont réalisé des gains à deux chiffres au cours des dernières 24 heures et se démarquent dans les charts crypto. Bitcoin Gold se négocie à 71,37 $ au moment de la rédaction après un gain de 12,2 % en 24 heures.

Analyse du prix de l’or Bitcoin

Source : Tradingview

Le graphique de BTG ce mois-ci a été marqué par une volatilité élevée. Cependant, l’action positive des prix a été forte tout au long du mois, ce qui a conduit à la création de nouveaux sommets mensuels.

Actuellement, BTG vise la prochaine résistance de 72 $. Il s’agit d’une résistance cruciale car elle préparera l’altcoin pour un autre rallye haussier vers la rupture de 76 $. Le soutien du marché s’affaiblit, mais les traders se préparent à acheter, ce qui expliquera l’évolution positive des prix vers le week-end.

D’un autre côté, le support pourrait échouer, étant donné que la plupart des altcoins se négocient dans la zone rouge. Ce sera un succès pour BTG car cela interférera avec le rallye actuel au-delà de 72 $. S’il y a une baisse des prix, le support inférieur de 68 $ sera retesté. D’autres baisses vers 64 $ pourraient inciter les commerçants à acheter pendant la baisse, et les prix pourraient augmenter en conséquence.

La blockchain Bitcoin Gold a été développée à partir des principaux fondamentaux de Bitcoin. L’une des principales différences est que son objectif était de renforcer l’anonymat des transactions en masquant les transactions et les portefeuilles. Bitcoin Gold est l’un des hard forks de Bitcoin, entre autres comme Bitcoin SV. Néanmoins, aucun de ces réseaux n’a réussi à surpasser BTC en termes de popularité et de valeur, malgré leurs tentatives d’améliorer la fonctionnalité du réseau Bitcoin. Cependant, ils ont attiré un nombre important de commerçants et d’adeptes.

Où acheter du Bitcoin Gold

Si vous souhaitez acheter BTG, vous pouvez créer un compte d’échange de crypto-monnaie sur les plateformes suivantes :

L’un des échanges où vous pouvez acheter BTG est eToro. eToro est l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaie. Il prend en charge un large éventail de crypto-monnaies et de paires de trading. Les frais de trading d’eToro sont compétitifs et fiables.

Vous pouvez également acheter des BTG auprès de Binance. Binance est la plus grande bourse de crypto en termes de volumes de transactions. Ces volumes confèrent également à la bourse une grande liquidité qui permet de traiter les transactions plus rapidement. Binance prend également en charge un grand nombre de crypto-monnaies et de paires de trading.

