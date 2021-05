Prix ​​Cardano: Jusqu’où Cardano (ADA) peut-il augmenter? Pièces vertes à acheter.

Le marché brûlant de la crypto-monnaie s’est refroidi au cours des 48 heures après l’un des partisans les plus importants et les plus connus de l’industrie – Tesla (NASDAQ:TSLA) Le PDG Elon Musk – a déclaré que son entreprise cesserait d’accepter Bitcoin (CCC:BTC-USD) paiements pour les voitures Tesla en craignant que l’exploitation minière de Bitcoin ne soit mauvaise pour l’environnement. La nouvelle a fait chuter les prix du Bitcoin, ainsi que de nombreuses autres crypto-monnaies comme Ethereum (CCC:ETH-USD), qui, ces dernières semaines, a bondi alors que BTC a stagné. Mais une crypto-monnaie a continué à se rallier au milieu de toute la tourmente: Cardano (CCC:ADA-USD).

Source: Grey82 / Shutterstock.com

Le prix Cardano a atteint un sommet de 2,10 $ jeudi, tandis que les noms familiers Ether et Bitcoin ont rendu des points à deux chiffres, chutant respectivement au niveau de 3500 $ et 46800 $.

Pourquoi la force relative du prix Cardano ??

Parce que contrairement à BTC et ETH, la pièce ADA est ce que vous pourriez considérer comme une «pièce verte» – ou un altcoin qui est en fait respectueux de l’environnement.

Vous voyez, l’extraction de Bitcoin et d’Ethereum n’est pas très efficace et produit donc beaucoup d’énergie «gaspillée». L’exploitation minière de Cardano, cependant, est beaucoup plus efficace en raison de son architecture sous-jacente différenciée.

Cette caractéristique unique de Cardano pourrait positionner la pièce ADA pour qu’elle continue de surperformer au cours des prochaines semaines et des prochains mois, tandis que le marché continue de s’inquiéter du respect de l’environnement des cryptos. Je m’attends à ce que cela crée une ruée vers les pièces vertes – dont Cardano est la plus grande et la plus connue.

Alors, cherchez-vous à gagner rapidement de l’argent sur le marché de la cryptographie? Il est peut-être temps d’acheter des pièces ADA.

Qu’est-ce que Cardano: la pièce verte à acheter

Pour comprendre pourquoi la pièce ADA surpasse actuellement la BTC et l’ETH, nous devons d’abord comprendre la science derrière les crypto-monnaies.

Le processus par lequel les nouveaux bitcoins sont mis en circulation est appelé extraction de bitcoins. Il s’agit d’un concours pour résoudre une fonction de hachage cryptographique à laquelle n’importe quel nœud du réseau bitcoin distribué peut participer.

Une fois qu’une solution est trouvée et vérifiée via un algorithme de preuve de consensus, un nouveau bloc est ajouté au registre Bitcoin, qui se propage à l’ensemble du réseau. La résolution de ces fonctions de hachage nécessite beaucoup de puissance informatique. Plus la puissance de calcul est élevée, plus il faut d’électricité.

C’est vrai pour la plupart des cryptos. La différence entre Cardano et Bitcoin / Ethereum réside dans le type d’algorithme de preuve de consensus utilisé par chaque crypto.

Bitcoin et Ethereum utilisent tous deux des algorithmes de preuve de travail largement inefficaces, qui sont essentiellement des processus compétitifs «gagnant-tout». En substance, vous avez des dizaines et des dizaines de mineurs tous en compétition pour résoudre une seule fonction de hachage.

Le mineur qui le résout le premier est récompensé. Le reste n’obtient rien. Bien sûr, cette approche gagnant-gagnant signifie qu’en fait, la puissance de calcul de toutes les parties perdantes est gaspillée dans des algorithmes de preuve de travail.

D’autre part, Cardano utilise un algorithme de preuve d’enjeu «unique».

La preuve d’enjeu transforme le jeu compétitif des méthodes de preuve de travail en un jeu collaboratif, dans lequel une personne peut extraire ou valider des transactions de blocage en fonction de sa «mise» ou du nombre de pièces qu’elle détient. Chaque personne fait cela, indépendamment, afin qu’il n’y ait pas de parties perdantes et pas d’énergie ou d’électricité gaspillée dans le processus de validation.

Les crypto-monnaies avec preuve d’enjeu sont beaucoup plus efficaces en termes de calcul et respectueuses de l’environnement que les crypto-monnaies avec preuve de travail.

C’est pourquoi la pièce ADA – en tant que preuve de participation altcoin – a surpassé à la fois le BTC et l’ETH à la suite des commentaires d’Elon sur les «cryptos sont mauvais pour l’environnement».

Les pièces vertes surclasseront à court terme

Aujourd’hui, le marché de la cryptographie se négocie presque entièrement sur le sentiment et les gros titres.

Au cours des prochaines semaines, j’imagine que les médias grand public, plusieurs organes de presse et plusieurs analystes financiers se pencheront sur les commentaires d’Elon. Ils analyseront si l’exploitation minière de Bitcoin, les cryptos de preuve de travail et les NFT sont réellement les «gourmands en gaz» de cette génération.

Dans cette mesure, l’impact environnemental des crypto-monnaies restera dans les manchettes et dans l’esprit des investisseurs dans un avenir prévisible.

Tant que cela reste vrai, les pièces vertes surclasseront probablement. Et, comme les investisseurs ont généralement peur d’investir dans des jetons obscurs, vous allez amener beaucoup de gens à s’entasser dans la pièce verte la plus connue et la plus établie du marché, c’est Cardano.

En conséquence, je m'attends à ce que la pièce ADA surperforme à court terme. De plus, je suis également optimiste sur ce que j'appelle le «PayPal de la crypto-monnaie», une minuscule crypto qui pourrait se transformer en «Blockchain GitHub».

Bottom Line sur ADA Coin

Les cryptos à preuve d’enjeu – comme Cardano – sont beaucoup plus respectueux de l’environnement que les cryptos à preuve de travail comme Bitcoin et Ethereum. Et cela pourrait être une grande différence alors que le marché plus large de la crypto-monnaie commence à bifurquer au cours des prochains mois et à se séparer entre les gagnants et les perdants.

Mais la pièce ADA est loin d’être la seule crypto-preuve de participation dans laquelle il vaut la peine d’investir aujourd’hui. En fait, c’est peut-être l’altcoin de preuve de participation le moins excitant et le moins explosif sur mon radar d’achat en ce moment.

Lesquels suis-je le plus excité?

A la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

