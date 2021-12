Prix ​​ComputerHoy 2021 | – ComputerHoy.com

Cette 2021 a été une année au cours de laquelle nous avons retrouvé une certaine normalité, il y a eu une grande crise dans la fabrication de puces et, malgré tout, de nombreux nouveaux produits et services sont arrivés sur le marché.

Pour enregistrer tout ça Les Computer Hoy 2021 Awards sont là, des récompenses qui récompensent le travail et les efforts des fabricants et développeurs du secteur technologique au cours de cette année. Et que, comme à chaque édition, c’est vous nos lecteurs qui décidez.

Du magazine Computer Hoy et du site Computerhoy.com, nous vous avons invité, comme chaque année, à voter via notre formulaire pour vos produits et services préférés pour 2021. Vous aurez du 10 décembre au 6 janvier pour voter.

Une fois le processus de vote terminé, il ne reste plus qu’à attendre le mardi 7 janvier 2021 à 13h00, date et heure auxquelles nous annoncerons quels ont été les gagnants des cadeaux pour voter, oui, pourquoi voter a un prix.

Fin janvier, la cérémonie de remise des prix des meilleurs produits et services de 2021 aura lieu pour les lecteurs de Computerhoy.com, lors d’un événement spécial qui se tiendra en personne si la situation actuelle ne change pas, dans ce cas ce serait hybride. , également via nos comptes YouTube, Twitter et Facebook :

Voici les 25 catégories des Computer Hoy 2021 Awards : ordinateur de bureau, ordinateur portable, ordinateur convertible, équipement de jeu, smartphone haut de gamme, smartphone haut de gamme, smartphone milieu de gamme, smartphone d’entrée de gamme, montre connectée, fitness et sport, meilleur Jeu vidéo, tablette, SmartTV haut de gamme, SmartTV/entrée milieu de gamme, écouteurs, haut-parleurs intelligents, appareil photo avancé, appareil eHome, réseaux domestiques, appareil ménager intelligent, voiture connectée, solution de sécurité, plate-forme de divertissement, e-commerce technologique et opérateur téléphonique.

La liste des cadeaux qui seront tirés au sort 7 janvier Parmi tous les participants, résidant en Espagne, a un valeur estimée à plus de 11 000 euros:

Comme on peut le voir, nous sommes face à une longue liste de cadeaux que nous allons tirer au sort parmi les participants votants. Réconforter Donnez votre avis sur quels ont été les meilleurs produits et services de 2021.