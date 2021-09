Prix ​​CRO, BNB et FTT, est-ce que ça vaut le coup d’investir en septembre ?

Crypto.com Coin CRO / USD est le jeton de crypto-monnaie natif de la chaîne Crypto.com. Binance Coin BNB / USD est un jeton de crypto-monnaie natif émis par la bourse Binance. Le FTX Token FTT / USD est le jeton de crypto-monnaie natif de la plateforme de trading de dérivés crypto FTX.

Aujourd’hui, nous allons examiner chacun de ces jetons d’échange pour voir lequel a le plus de potentiel de croissance et vaut la peine d’être acheté.

Devriez-vous acheter Crypto.com Coin (CRO) ?

Le 16 septembre, Crypto.com Coin (CRO) valait 0,190 $.

En ce qui concerne sa valeur la plus élevée de tous les temps, il a été atteint le 22 février, où le jeton a atteint une valeur de 0,277 $. Ici, nous pouvons voir que sa valeur la plus élevée de tous les temps était de 0,087 $ de plus ou 45% de plus.

En ce qui concerne ses performances en août, nous avons vu son point le plus bas le 3 août, lorsque le jeton valait 0,118 $.

Quant à son point culminant, c’était le 24 août lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,163 $. Cela signifie que la valeur du jeton a augmenté tout au long du mois de 0,045 $ ou 38%.

Avec tout cela à l’esprit, le jeton a le potentiel d’atteindre 0,220 $ d’ici la fin septembre, ce qui en vaut la peine d’être acheté.

Faut-il acheter des Binance Coin (BNB) ?

Le 16 septembre, Binance Coin (BNB) valait 429 $.

La valeur la plus élevée de tous les temps de BNB était le 10 mai, où le jeton a atteint une valeur de 686 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton valait 257 $ ou 60% de plus à son plus haut historique.

Le 4 août, BNB a atteint son point le plus bas à 320 $.

En ce qui concerne son point de valeur le plus élevé, il a été atteint le 26 août lorsque le jeton a atteint une valeur de 515 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur tout au long du mois de 195 $, soit une augmentation de 61%.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du BNB augmente à 450 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un achat solide.

Faut-il acheter un jeton FTX (FTT) ?

Le 16 septembre, le FTX Token (FTT) valait 69,46 $.

La valeur la plus élevée de tous les temps du jeton FTX s’est produite le 9 septembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 84,18 $.

Cela nous amène à la conclusion que le jeton FTT, à son plus haut historique, valait 14,72 $ de plus à son plus haut historique ou 21% de plus en valeur.

Le 4 août, la valeur du jeton était à son plus bas à 34 $.

Le 16 août, le jeton a atteint son plus haut point du mois à 53 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté la valeur du din de 19 $ tout au long du mois, ce qui représente une augmentation de 55%.

Si vous maintenez ce rythme, nous pourrions le voir grimper à 75 $ d’ici la fin du mois, cela vaut donc la peine d’acheter.

