Prix ​​de départ de Harry Kane

17/05/2021

À 23:42 CEST

Que fera Tottenham avec Harry Kane? C’est la grande question à un million de dollars actuellement en Angleterre. ‘Sky Sports’ a avancé cet après-midi que l’attaquant anglais a de nouveau demandé à quitter le club et il va maintenant falloir voir ce qui se passe. Tottenham ne veut pas le vendre, mais si l’histoire du football a montré quelque chose, c’est que le joueur, dans la plupart des cas, finit par jouer où il veut.

Et ce qui semble clair, c’est que Kane ne veut pas continuer à Tottenham. L’Anglais, à 27 ans, veut se lancer dans un projet où il est assuré de se battre pour tous les titres et le club des «éperons» en ce moment a montré qu’il n’en était pas à la hauteur. Ainsi, et si Kane décide finalement de partir oui ou oui, Tottenham n’a qu’une seule option: obtenir la plus grosse part possible pour sa star.

Selon «talkSport», le conseil d’administration de Londres, dirigé par le président Daniel Levy, serait en mesure de s’asseoir pour négocier pour l’Anglais pour une somme toujours supérieure à 150 millions de livres. Un chiffre effrayant qui est encore plus élevé compte tenu des conséquences de la pandémie. Nous verrons comment tout se passe et si quelqu’un entre dans l’offre pour ces montants.