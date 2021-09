Prix ​​de la gamme Apple 2021

La très attendue conférence de presse virtuelle d’Apple le 14 septembre nous a apporté presque tous les produits que nous attendions. L’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max étaient les vedettes d’une émission qui présentait également des annonces Apple Watch Series 7, iPad 9 et iPad mini 6. Les nouveaux AirPods 3 étaient absents de l’événement, mais Apple introduira probablement les écouteurs plus tard. Ce qui compte vraiment pour les acheteurs, c’est l’ajout de combinés iPhone 13 à la gamme d’iPhone 2021 d’Apple. Apple a tout révélé sur les nouveaux appareils, y compris les nouveaux prix et dates de sortie de l’iPhone. Et, comme pour chaque nouveau lancement d’iPhone, les anciens modèles resteront en stock pendant un an de plus, bénéficiant d’une réduction de prix significative.

L’actualisation de la gamme d’iPhone 2021 d’Apple expliquée

Alors que certains acheteurs envisagent déjà l’un des nouveaux modèles d’iPhone 13, qui commencent aux mêmes prix que leurs prédécesseurs, d’autres pourraient être à la recherche d’un tout nouvel iPhone à petit budget.

L’iPhone SE à 399 $ est toujours une option abordable. Et le combiné s’est très bien vendu, selon les estimations précédentes. Mais pour seulement 100 $ de plus, vous pouvez sortir d’un Apple Store avec un tout nouvel iPhone 11. Il s’agit peut-être d’un appareil 2019, mais l’iPhone 11 est toujours un appareil formidable, qui fonctionnera beaucoup mieux que les androïdes de la même manière. tranche de prix.

L’iPhone 12 reste dans la gamme Apple pendant au moins un an de plus, à partir de 599 $ avec les offres des opérateurs (ou 629 $ pur et simple). L’iPhone de l’année dernière est également un excellent choix pour les acheteurs à la recherche d’un nouvel appareil plutôt que d’un appareil d’occasion.

Mais Apple a également abandonné deux versions d’iPhone maintenant que l’iPhone 13 est arrivé. L’iPhone XR et l’iPhone 12 Pro Max ne sont plus disponibles sur Apple.com ou dans les Apple Stores. Vous devrez les rechercher auprès de détaillants tiers qui pourraient encore avoir des stocks. Les deux téléphones devraient obtenir de meilleurs prix que l’iPhone 11 et l’iPhone 13 Pro Max, respectivement. Mais il n’y a aucune indication de prix d’Apple, car la société ne les vend pas dans ses magasins.

De plus, l’iPhone SE de 256 Go n’est plus disponible.

Cela dit, jetons un coup d’œil à tous les prix de l’iPhone dans la gamme d’iPhone d’Apple à l’automne 2021.

La gamme d’iPhone 2021 d’Apple comprend l’iPhone SE, l’iPhone 11, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Source de l’image : Apple Inc.

De l’iPhone SE à l’iPhone 13 Pro Max : tous les prix expliqués

Comme l’année dernière, Apple utilise le même système de prix iPhone 5G qui inclut une remise de 30 $ auprès des opérateurs — il s’applique à l’iPhone 13 mini et à l’iPhone 13. Il en va de même pour l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12. Dans ce qui suit, nous allons liste les prix complets pour tous ces appareils. C’est parce que vous paierez les 30 $ supplémentaires si vous choisissez d’acheter l’un de ces iPhones.

Il convient également de noter le niveau de prix iPhone 1 To, qui est un nouvel ajout à l’inventaire iPhone d’Apple. Apple n’a jamais vendu d’iPhone avec 1 To de stockage auparavant.

iPhone SE

iPhone SE 64 Go : 399 $ iPhone SE 128 Go : 449 $

iPhone 11

iPhone 11 64 Go : 499 $ iPhone 11 128 Go : 549 $

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini de 64 Go : 629 $ iPhone 12 mini de 128 Go : 679 $ iPhone 12 mini de 256 Go : 779 $

iPhone 12

64 Go iPhone 12 : 729 $ 128 Go iPhone 12 : 779 $ 256 Go iPhone 12 : 879 $

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini de 128 Go : 729 $ iPhone 13 mini de 256 Go : 829 $ iPhone 13 mini de 512 Go : 1 029 $

iPhone 13

128 Go iPhone 13 : 829 $ 256 Go iPhone 13 : 929 $ 512 Go iPhone 13 : 1 129 $

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro 128 Go : 999 $ iPhone 13 Pro 256 Go : 1 099 $ iPhone 13 Pro 512 Go : 1 299 $ iPhone 13 Pro 1 To : 1 499 $

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max 128 Go : 1 099 $ iPhone 13 Pro Max 256 Go : 1 199 $ iPhone 13 Pro Max 512 Go : 1 399 $ iPhone 13 Pro Max 1 To : 1 599 $

Comparaison des prix en un coup d’œil

Toutes les nouvelles options de couleur d’Apple pour l’iPhone 13. Source de l’image : Apple Inc.

Au total, Apple propose 24 offres iPhone différentes en magasin pour l’année à venir. Ils vont de 399 $ à 1 599 $, et il y a moins de chevauchement qu’auparavant. En fonction de votre budget, la liste ci-dessous devrait vous aider à choisir le meilleur choix d’iPhone pour vous. Parfois, payer aussi peu que 50 $ à 100 $ peut vous rapporter plus de stockage ou une nouvelle génération d’iPhone.

Encore une fois, ce sont des étiquettes de prix complètes, qui ne tiennent pas compte des offres de transporteur de 30 $, des échanges et d’autres offres spéciales qui pourraient réduire considérablement le prix d’entrée.

399 $ : iPhone SE 64 Go 449 $ : iPhone SE 128 Go 499 $ : iPhone 11 64 Go 549 $ : iPhone 11 128 Go 629 $ : iPhone 12 mini 64 Go 679 $ : iPhone 12 mini 128 Go 729 $ : iPhone 12 64 Go, 128 Go iPhone 13 mini

779 $ : iPhone 12 mini de 256 Go, iPhone 12 de 128 Go 829 $ : iPhone 13 mini de 256 Go, 128 Go iPhone 13

879 $ : iPhone 12 de 256 Go 929 $ : 256 Go iPhone 13

999 $ : 128 Go iPhone 13 Pro

1 029 $ : 512 Go iPhone 13 mini

1 099 $ : 256 Go iPhone 13 Pro, 128 Go iPhone 13 Pro Max

1 129 $ : 512 Go iPhone 13

1 199 $ : 256 Go iPhone 13 Pro Max

1 299 $ : 512 Go iPhone 13 Pro

1 399 $ : 512 Go iPhone 12 Pro Max

1 499 $ : 1 To iPhone 13 Pro

1 599 $ : 1 To iPhone 13 Pro Max