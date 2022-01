Prix ​​de la lumière | Le prix de gros de l’électricité augmente de 10% ce lundi, à 150,5 euros/MWh

02/01/2022 à 13:46 CET

.

Le prix de l’électricité sur le marché de gros (pool) a été fixé ce lundi 3 janvier à 150,5 euros par mégawattheure (MWh), ce qui revient à dépasser de 10 % la valeur fixée pour ce dimanche, malgré le fait qu’elle reste sous la barre des 200 euros/MWh.

Selon les données de l’opérateur du marché ibérique de l’électricité (OMIE), le prix maximum sera enregistré entre 8h00 et 9h00, alors qu’il sera de 189,26 euros/MWh, tandis que le minimum sera de 100,36 euros/MWh entre 23h00. et 00:00.

Avec cette hausse, la seconde qui enchaîne le marché de gros, le prix de l’électricité triple par rapport au montant enregistré il y a tout juste un ansoit, lorsqu’il a été payé à 46,93 euros/MWh.

Cependant, le prix ne dépassera pas la barrière des 200 euros/MWh pour le quatrième jour consécutif, une valeur qui a été atteinte dans près de 70 % des jours d’octobre, dans 45 % des jours de novembre et dans 80 % des jours de décembre.

Sur les trois premiers jours de janvier, le prix moyen de l’électricité s’établissait à 136,7 euros/MWh, soit 43 % de moins que la moyenne enregistrée durant le mois de décembre (239,17 euros/MWh), le plus cher de l’histoire à ce jour.

Dans ce sens, la lumière a fermé 2021 comme l’année la plus chère de la série historique, avec un prix moyen de 111,4 euros/MWh, plus du triple que l’an dernier, le moins cher des 17 dernières années grâce à la chute de la demande et des prix provoquée par la pandémie.