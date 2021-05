Prix ​​de la meilleure athlète féminine

18/05/2021

Activé à 22:58 CEST

Elle est née à Amposta il y a 26 ans et est très vite tombée amoureuse de l’aviron, un sport qui, enfant, elle vivait déjà à la maison grâce à son père et que quelques années plus tard, il la surprenait à abandonner le ballet et à choisir des rames pour être en forme.

Hier à Aina Cid le llegó el premio a la Mejor Deportista Catalana de 2020, un galardón que significa el reconocimiento a muchos años de trabajo incansable, miles de horas de entreno en lagos, ríos o canales, en gimnasios y salas de fisioterapia y también de preparación mental para ser la meilleure. Les eaux de la moitié du monde sont connues et rien ne peut y résister. Aina croit en elle et sait qu’elle n’a pas de limites, quelque chose qui espère montrer aux prochains Jeux de Tokyo où il aspire à tout. Et tout est tout. C’est donc avant une année très spéciale où pour le moment il a déjà la première médaille, pour être considéré comme le meilleur de son pays.

Avec son immense sourire et cette spontanéité avec laquelle il vit même si les années passent, il était hier la star de la Festa de l’Esport. Nerveux par le manque d’habitude mais satisfait du prix, Cid a obtenu une reconnaissance plus que méritée sous la forme d’un trophée remis par Albert Sáez, directeur SPORT.

Aina est arrivée aux Jeux de Rio presque sans s’en rendre compte, c’était «un vu et non vu»; comme elle l’explique. Mais les années suivantes, elle a été une habituée des podiums où elle a remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde de Plovdiv en Bulgarie en 2018, la médaille d’or au Championnat d’Europe de Lucerne en 2019, la médaille d’argent à l’épreuve continentale de Poznan (Pologne ) un an plus tard, et le bronze à l’Européen de ce dernier mois d’avril à Varèse (Italie), tous dans la modalité «Deux sans barreur».

Hier, il a changé les pelles pour un modèle de gala pour récoltez un prix plus que mérité. Aujourd’hui, elle ira à la Coupe du monde où elle cherchera, bien sûr, à être la meilleure. Que le succès soit avec vous.