Mal et Nora se réunissent pour remettre des prix de mi-saison ! Ils se réunissent pour discuter de qui est le MVP de la saison jusqu’à présent, recrue offensive et défensive de l’année, entraîneur de l’année et bien plus encore !

Animateur : Mallory Rubin et Nora Princiotti

Producteur : Steve Ahlman

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS