Prix ​​de la pièce Polygone (MATIC): Comment gagner près de 50% en une seule journée

Polygon est actuellement la crypto-monnaie la plus populaire. Malgré sa tendance haussière de 100% plus, le prix de Polygon se situe toujours en dessous de 2 $. Et, sur une base entièrement diluée, la capitalisation boursière de MATIC est toujours inférieure à 18 milliards de dollars.

Fondamentalement, alors que les prix de Polygon montent en flèche en ce moment, il reste encore beaucoup de place à bord de ce vol. Pourquoi? Eh bien, les fondamentaux bien sûr!

Polygon est un jeton très intéressant sur le plan technologique avec un potentiel énorme, et ce potentiel est loin d’être pleinement intégré dans le jeton de Polygon aujourd’hui.

Pour le moment, Bitcoin et Ethereum sont les deux blockchains les plus populaires. Mais ils sont loin d’être parfaits. L’un de leurs plus gros inconvénients est qu’ils sont tous deux confrontés à des frais de transaction élevés en raison de la congestion, car aucun n’a été conçu pour le type de trafic qu’ils voient actuellement.

Polygon a été conçu pour résoudre ce problème en utilisant ce que l’on appelle des «sidechains».

Les Sidechains sont des blockchains distinctes mais compatibles avec Ethereum qui existent pour créer des voies alternatives pour les transactions et améliorer l’évolutivité. Si vous considérez la blockchain principale Ethereum comme une «autoroute», les sidechains sont des «routes secondaires» qui peuvent aider à décharger une partie du trafic sur l’autoroute principale pendant les heures de pointe.

Ces sidechains sont devenus de plus en plus populaires car, avec eux, vous obtenez le meilleur des deux mondes. D’un côté, vous pouvez éliminer les frais élevés associés à la congestion sur les blockchains populaires. De l’autre côté, vous pouvez toujours profiter des avantages technologiques de base des blockchains populaires, qui incluent, entre autres, une base de développeurs établie et une infrastructure de code existante sur ces blockchains.

De nombreuses personnes dans le monde de la cryptographie pensent que les sidechains seront une blockchain fondamentale de la nouvelle économie de la blockchain. Je suis d’accord. Et c’est pourquoi j’aime tant le jeton Polygon.

Le but du polygone

Par définition, Polygon est un réseau multi-chaînes de sidechains, dont chacun sert un objectif légèrement différent, et qui sont tous compatibles avec Ethereum.

En d’autres termes, Polygon est un tas de routes secondaires que les développeurs d’Ethereum peuvent utiliser pour développer plus rapidement et à moindre coût des applications sur la blockchain Ethereum. C’est un réseau très précieux.

La blockchain Polygon s’appelait à l’origine Matic, d’où MATIC étant le symbole du jeton, et c’est l’un des cryptos les plus chauds du marché à l’heure actuelle.

Au moment d’écrire ces lignes, les prix de Polygon ont augmenté de plus de 100% sur la journée – donc, le marché voit clairement l’énorme valeur de ce jeton.

Mais je crois fermement que le meilleur de ce récit de croissance reste à venir et que, en fin de compte, Polygon a une chance d’être l’une des crypto-monnaies les plus précieuses au monde.

