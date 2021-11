Prix ​​de la semaine 11 – La sonnerie

Nous récapitulons la liste de la semaine 11 en décernant des prix, notamment le gagnant de la semaine, le prix Tom Hanks de la plus grande réémergence, We Are Mad and Disappointed, et plus encore. Plus tard, nous intronisons le prochain joueur dans le Fantasy Burn Book 2021 et récapitulons notre journée de paris sur les accessoires.

Écrivez-nous à ringerfantasyfootball@gmail.com.

Hôtes : Danny Heifetz, Danny Kelly et Craig Horlbeck

Producteurs : Craig Horlbeck et Mike Wargon

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple