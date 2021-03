Prix ​​de la série Realme 8 en Inde, date de lancement, actualités et fuites

Le lancement de Realme 8 est tout à fait prévu. La prochaine génération de smartphones de la série Realme 8 sera lancée en Inde plus tard ce mois-ci ou au début d’avril. Les appareils Realme 8 et Realme 8 Pro succéderont aux Realme 7 et Realme 7 Pro à partir de septembre 2020.

La série Realme 8 reprendra la série Redmi Note 10 lancée récemment en Inde. La série Realme 8 devrait également faire ses débuts mondiaux en Inde. Bien que certaines des spécifications et fonctionnalités aient été confirmées, certaines d’entre elles sont encore sous l’ombre.

Avant le lancement, quelques fuites, rumeurs, et des rendus sont apparus en ligne, ce qui nous donne une idée des futurs smartphones de Realme. Le PDG de Realme, Madhav Sheth, a partagé une image du prochain boîtier d’appareils de la série Realme 8, qui à son tour, a révélé certaines des spécifications clés des appareils.

En outre, les images semblent suggérer que le Realme 8 n’obtient qu’un incrémental tandis que le Realme 8 Pro semble obtenir une grande note en termes de caméra. On s’attend à ce que les téléphones tombent sous le segment bondé de Rs 20 000 en Inde.

(Crédit d’image: Srivatsa Ramesh)

Couper à la chasse

Spécifications Realme 8 (attendues)

Le PDG de Realme, Madhav Sheth, avait l’image d’une boîte qui serait probablement le prochain Realme 8, le Realme 8 Pro était également à l’image avec la mascotte Realmeow de Realme. Selon l’emballage de la boîte, le Realme 8 sera livré avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces qui est une mise à niveau du panneau LCD du Realme 7.

Cependant, la boîte ne mentionne rien sur le taux de rafraîchissement. Il est donc probable que Realme sacrifiera le taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz pour l’affichage Super AMOLED – à moins que cela ne nous surprenne avec un combo comme le Redmi Note 10 Pro.

(Crédit d’image: Aakash Jhaveri)

En termes de performances, le Realme 8 sera alimenté par le chipset Helio G95, le même chipset que celui que nous avons vu sur le Realme 7. De plus, l’image confirme également que l’appareil dispose d’un réseau de quatre caméras avec un capteur principal de 64MP . On dit également que l’appareil est mince et léger. Enfin, dans le domaine de la batterie, le Realme 8 arborera une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 30 W, comme ce que nous avons vu sur le Realme 7.

L’appareil devrait également fonctionner sur Realme UI 2.0 basé sur Android 11 prêt à l’emploi et sera probablement livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Spécifications de Realme 8 Pro (attendues)

(Crédit d’image: Realme)

Le Realme 8 Pro sera le premier téléphone de Realme à disposer d’un appareil photo 108MP, ce que la société a récemment confirmé. Le Realme 8 Pro utilisera un capteur d’image Samsung ISOCELL HM2 de 1 / 1,52 pouce. La sortie native sera des images 12MP avec une taille de pixel de 2,1 µm après un binning de pixels 9 en 1. Des fonctionnalités telles que Smart ISO et ISOCELL Plus seront également incluses.

L’appareil sera également livré avec trois nouveaux filtres en mode portrait – Néon, Bokeh dynamique et AI Color. Un nouveau mode de prise de vue arrivera également en photographie doublée inclinaison-décalage qui vous permet de capturer avec un plan de mise au point très étroit. Realme permettra aux utilisateurs de personnaliser la forme, l’angle et l’intensité du flou. Ce mode peut également être utilisé pour les photos, les vidéos et le time-lapse.

Le Realme 8 Pro pourrait être disponible en deux variantes – une variante 4G et une variante 5G. La variante 4G devrait comporter le chipset Snapdragon 730G tandis que le Realme 8 Pro 5G pourrait opter pour un chipset Dimensity du SoC Snapdragon 750G de Qualcomm.

Bien qu’il n’y ait pas de confirmation sur les spécifications de Realme 8 Pro, des rumeurs et des fuites suggèrent que l’appareil sera livré avec un écran AMOLED 120 Hz et une batterie de 4500 mAh, une charge rapide de 50 W et plus. La conception du téléphone a également été récemment divulguée et Realme 8 Pro est prêt à apporter le design haut de gamme et la marque Dare to Leap à l’arrière, tout comme le Realme X7 Pro.

Série Realme 8: ce que nous voulons voir

(Crédit d’image: Future)

Performances constantes de la caméra Alors que Realme nous a donné un appareil photo très performant, les performances avec l’appareil photo sont restées constantes tout au long. Avec la série Realme 8, nous attendons de la société qu’elle fournisse des logiciels soignés et du matériel performant.

Qualité de fabrication La qualité de construction de Realme 7 était très moyenne et semblait assez basique. Nous espérons voir le Realme 8 avec une meilleure construction avec un design en forme de verre dépoli à l’arrière.

Super AMOLED + Taux de rafraîchissement élevé Les marques s’efforcent d’apporter ce particulier au prix le plus bas possible. Les Redmi Note 10 Pro et Pro Max récemment au prix de 15999 Rs et 18999 Rs ont le panneau 120Hz + Super AMOLED et nous aimerions voir cela également avec la série Realme 8.

Vous voulez connaître les derniers événements technologiques?

Suivre TechRadar Inde sur Twitter, Facebook et Instagram!