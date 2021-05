Prix ​​de l’acier à des sommets historiques malgré Covid

Par conséquent, la production d’acier brut à 7,96 millions de tonnes (en hausse de 142% sur un an) a reculé de 21% mm en avril.

Les prix intérieurs de l’acier sont à des sommets historiques (HRC à 66 000-67 000 Rs / t), bien que la demande ait été affectée en raison des verrouillages locaux dans plusieurs États en raison de la flambée du COVID-19.

La consommation d’acier à 6,72 millions de tonnes en avril 21 était en baisse de 26% mm (en hausse de 516% sur un an) en raison de la demande dans des segments clés comme l’automobile et les biens de consommation durables.

