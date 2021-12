Prix ​​de l’acier de construction en hausse de 117% en 6 ans

En outre, les droits antidumping et les droits compensateurs sur certains produits sidérurgiques ont également été abrogés / temporairement abrogés », a déclaré Singh.

Les prix de divers produits sidérurgiques utilisés dans le secteur des infrastructures tels que les fils machine, les tôles et les barres TMT ont augmenté jusqu’à 117% au cours des six dernières années, a informé mercredi le ministre de l’Acier RCP Singh au Parlement. Répondant à une question dans le Lok Sabha, le ministre a déclaré que le prix moyen des plaques (10 mm) a augmenté le plus, de 117%, à 69 852 Rs la tonne (hors TPS) en novembre de cette année contre 32 244 Rs la tonne en novembre 2016 .

Cela a été suivi par une augmentation de 102% du prix des barres TMT (10 mm) sur le marché de détail à Rs 57 314/tonne en novembre de cette année, contre Rs 28 438 la tonne en novembre 2016.

Les prix de détail d’autres produits tels que les fils machine et les feuilles GP ont également augmenté régulièrement pour s’établir à 55 338 Rs par tonne et 85 237 Rs par tonne en novembre de cette année, en hausse de 80 % et 94 %, respectivement, par rapport au prix de novembre 2016.

Dans une question distincte, le ministre a déclaré que le prix de détail moyen des bobines HR et CR a augmenté de 15 % et 8 % pour s’établir à 71 623 Rs et à la tonne et 78 860 Rs par tonne, respectivement, en novembre de cette année par rapport aux prix d’avril. .

A une question, le ministre a déclaré que le gouvernement avait pris diverses mesures pour augmenter la disponibilité du minerai de fer et de l’acier et les rendre disponibles à un prix raisonnable, y compris des réformes de la politique minière et minérale pour améliorer la production et la disponibilité du minerai de fer, une opérationnalisation précoce des mines en activité confisquées d’Odisha par les unités de l’acier et du secteur public central.

« Dans le budget de l’Union 2021-2022, les droits de douane ont été uniformément réduits à 7,5% sur les produits semi-finis, plats et longs en aciers non alliés, alliés et inoxydables. En outre, pour soulager les recycleurs de métaux, principalement les MPME, les droits de douane de base sur la ferraille d’acier ont été exonérés pour une période allant jusqu’au 31 mars 2022. En outre, les droits antidumping et les droits compensateurs sur certains produits en acier ont également été abrogés/ temporairement révoqué », a déclaré Singh.

