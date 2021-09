Prix ​​de l’Arc de Triomphe 2021 EN DIRECT : Coureurs et cavaliers, cotes et combien ça vaut

in

Longchamp sera à nouveau sur le devant de la scène dans le monde des courses hippiques ce week-end alors que le Prix de l’Arc de Triomphe s’annonce.

La course de plat la plus riche d’Europe détient un prix en argent gigantesque pour les trois premiers sur le poste de vainqueur, et est l’un des moments forts du calendrier des courses dans le monde aux côtés du Grand National, du Kentucky Derby et de la Melbourne Cup.

Cristian Demuro sur Sottsass pour remporter le Prix de l’Arc de Triomphe en 2020

L’édition de l’année dernière s’est déroulée devant une assistance limitée en raison de COVID, mais maintenant l’action devrait revenir pour une foule à guichets fermés à l’hippodrome de Longchamp.

Les gagnants de l’Arc incluent Enable avec le duo John Gosden et Frankie Dettori qui ont remporté les courses de 2018 et 2017.

Dettori a remporté cette course pour la première fois en 1995 à bord de Lammtarra et l’a remportée six fois au total.

Prix ​​de l’Arc de Triomphe : Informations sur la course

La course se déroule sur un mile et quatre stades et les chevaux partiront à 15 heures le dimanche 3 octobre.

Il sera également diffusé sur ITV, avec son équipe ITV Racing vous apportant toute la couverture du meeting de Longchamp en France.

Coureurs et cotes

Sous réserve de modifications car les entraîneurs attendent les mises à jour en cours

Tarnawa – 5/2 Adayar 11/4 Snowfall 5/1 Hurricane Lane 11/2 Chrono Genesis 10/1 Deep Bond 20/1 Love 20/1 Raabihah 20/1 Teona 20/1 Alenquer 25/1 Sealiway 33/1 Broome 50 /1 Baby Rider 66/1 Bubble Gift 66/1 Mojo Star 66/1 Torquator Tasso 80/1 Coureurs et cavaliers

Il y a eu quelques confirmations de coureurs à l’approche de l’Arc ce week-end alors que nous attendons avec impatience la carte finale.

Le favori jusqu’à présent est le toujours impressionnant Tarnawa, qui cherche à compléter une année 2020 incroyable avec à nouveau Christophe Soumillon à son bord.

Tarnawa a remporté la Breeders’ Cup l’année dernière et a remporté deux victoires à Lonchamp juste avant cela.

Soumillon célébrant la victoire de la Breeders’ Cup à l’hippodrome de Keeneland, États-Unis

Dettori prendra les rênes de Love, entraîné par Aiden O’Brien.

William Buick a sélectionné Adayar, le superbe vainqueur du King George et du Derby, pour le long métrage de Longchamp dimanche.

Buick court après le titre du champion jockey, alors qu’Oisin Murphy ouvre la voie avec seulement quelques victoires.

Murphy monte Chrono Genesis qui se classe actuellement comme un pari 10/1.

Bien qu’il ait l’option de l’impressionnant Hurricane Lane, le jockey a opté pour le compagnon d’écurie qui est sur le point de revenir d’un revers qui l’a tenu à l’écart du procès de l’Arc.

L’entraîneur de Godolphin, Charlie Appleby, a déclaré au Racing Post : « C’est un choix difficile, mais William est convaincu qu’il choisit le bon cheval.

Buick conduisant Adayar vers une victoire élégante à Ascot en compagnie du Groupe 1

« Je suis toujours content que les jockeys puissent choisir le cheval qu’ils aimeraient monter. Cela signifie qu’ils ont confiance dans le cheval et qu’ils l’intègrent dans la course.

“James [Doyle] s’associera à Hurricane Lane dans un simple travail demain. Ensuite, des discussions auront lieu la semaine prochaine sur sa participation.

Cependant, les conditions doivent encore être confirmées et seront le facteur décisif dans le choix de mettre ou non Hurricane Lane pour la course prestigieuse.

Appleby a ajouté : « Une semaine, c’est long en course, en particulier lorsque vous participez à une course comme l’Arc.

« Il faut évidemment prendre en compte le bien-être des deux chevaux, mais aussi la façon dont la course se déroule, et, très important, le terrain de Longchamp.

« La seule chose que Hurricane Lane ne veut pas, c’est une surface rapide. Adayar entre dans la catégorie polyvalente, mais nous avons toujours pensé que l’aisance au sol améliore les perspectives de Hurricane Lane. Malheureusement, la météo à Paris est hors de notre contrôle.

Hurrican Lane et Buick ont ​​remporté les Cazoo St Leger Stakes à l’hippodrome de Doncaster plus tôt ce mois-ci Prix de l’Arc de Triomphe : à combien s’élève le prix ?

Le vainqueur de la course de Longchamp reçoit 2 857 000 € (2 441 000 £).

La bourse totale pour la course s’élève à 5 000 000 €.

Prix ​​de l’Arc de Triomphe : qui soutenir ?

Adayar – 11/4 : A remporté la dernière fois le King George à Ascot en juillet et a battu le favori Love, qui semble susceptible de s’aligner à nouveau contre le joueur de trois ans.

Le cheval dressé par Godolphin est polyvalent, ce qui peut être un énorme avantage à Lonchamp.

Avec l’annonce de la conduite de Buick, le prix a été ramené en dessous de 3/1 à partir de 9/2.

Adayar pourrait être confirmé comme étant en course plus tard cette semaine car il devra être complété en tant qu’inscription tardive.

11/4 semble être un prix solide pour le moment avec plus d’intérêt susceptible de faire passer le prix à 2 le week-end.

Tarnawa et Adayar se disputeront probablement le favoritisme tout au long de cette semaine jusqu’au jour où le marché sera le facteur décisif.