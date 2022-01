Prix ​​de l’ATF augmenté de 2,75%, GPL réduit de Rs 102,5

Les prix du carburéacteur sont révisés le 1er et le 16 de chaque mois sur la base du prix moyen de la référence internationale de la quinzaine précédente.

Mettant fin à une tendance à la baisse du mois dernier, le prix du carburéacteur ou ATF a été augmenté de 2,75 % suite au raffermissement des prix internationaux du pétrole, tandis que le prix du gaz de cuisine GPL a connu sa première baisse depuis octobre.

Le prix du carburant pour turbine d’aviation (ATF) a été augmenté de 2 039,63 roupies le kilolitre, soit 2,75 %, à 76 062,04 roupies le kl dans la capitale nationale, selon une notification de prix des détaillants de carburant appartenant à l’État.

L’augmentation des taux fait suite à deux séries de baisses de prix observées en décembre qui ont reflété une baisse des prix internationaux du pétrole au cours de la seconde moitié de novembre et de la mi-décembre.

Par la suite, les taux internationaux se sont raffermis, entraînant la hausse du prix de l’ATF.

Le prix de l’ATF avait culminé à 80 835,04 Rs le kl à la mi-novembre avant d’être réduit les 1er et 15 décembre d’un total de 6 812,25 Rs le kl, soit 8,4%.

Les prix du carburéacteur sont révisés le 1er et le 16 de chaque mois sur la base du prix moyen de la référence internationale de la quinzaine précédente.

Contrairement à l’ATF, les tarifs du GPL commercial sont révisés le 1er de chaque mois après avoir pris le prix moyen du mois précédent.

Le prix d’une bouteille de GPL de 19 kg, utilisée dans les établissements commerciaux comme les hôtels et les restaurants, a été réduit en conséquence de Rs 102,5.

Il s’agit de la première réduction depuis le 6 octobre. Les tarifs étaient passés de 1 734 Rs par bouteille de 19 kg à 2 101 Rs le 1er décembre.

Cependant, le prix du GPL utilisé dans les cuisines domestiques reste inchangé à Rs 899,50 la bouteille de 14,2 kg. Ce taux n’a pas changé depuis le 6 octobre, avant quoi il avait augmenté de près de Rs 100 depuis juillet 2021.

Les prix de l’essence et du diesel n’ont pas non plus changé depuis près de deux mois maintenant. L’essence coûte 95,41 Rs le litre à Delhi et le diesel 86,67 Rs le litre.

Alors que les taux doivent être révisés quotidiennement sur la base d’une moyenne mobile de 15 jours du carburant international de référence, les prix n’ont pas changé depuis le 4 novembre 2021, lorsque le gouvernement de l’Union avait réduit les droits d’accise sur les deux carburants.

Les prix avaient baissé d’un niveau record le 4 novembre 2021 après que le gouvernement de l’Union eut réduit les droits d’accise sur l’essence de 5 Rs le litre et le diesel de 10 Rs le litre. Les États ont également réduit la taxe de vente locale ou la TVA sur les deux carburants – le BJP a statué sur les États le même jour et certains autres à des dates différentes par la suite. Mais à part ces deux, les taux de base sont restés inchangés.

L’essence coûtait 110,04 Rs le litre à Delhi le 3 novembre 2017 et le diesel était au prix de 98,42 Rs le litre. Le taux actuel après prise en compte d’une baisse des droits d’accises et de la TVA.

