Prix ​​de l’essence et du diesel aujourd’hui 19 mars 2021: Les taux les plus élevés à Mumbai, vérifiez les prix du carburant dans les villes métropolitaines ici

Les prix de l’essence et du diesel sont de nouveau restés inchangés. (Image: REUTERS)

Taux d’essence et de diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad: Les prix de l’essence et du diesel sont à nouveau restés inchangés. Le 19 mars, le prix de l’essence et du diesel dans les grandes villes était le même qu’hier, marquant le dix-neuvième jour consécutif de prix inchangés. Nation Capital Delhi citait un prix de l’essence de Rs 91,17 par litre tandis que le diesel dans la ville était au prix de Rs 81,47 par litre. Les prix du carburant étaient les plus élevés à Mumbai, à 97,57 Rs le litre pour l’essence. Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) et Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) révisent quotidiennement les prix des carburants en fonction des prix internationaux de référence et des taux de change.

Le coût de l’essence à Mumbai est le plus élevé aujourd’hui à 97,57 Rs le litre, tandis que le diesel dans le capital financier du pays coûte 88,60 Rs le litre. Cette énorme divergence de prix entre Delhi et Mumbai est due à des prix différents selon les villes. Les prix de l’essence et du diesel sont fixés sur la base des frais de transport, des taxes locales et de la TVA. Cette semaine, le prix de base, payé par le concessionnaire, était de 33,26 Rs le litre, auquel s’ajoutaient des frais de transport de 0,28 Rs le litre. Les droits d’accise sur l’essence à Delhi s’élevaient à 32,90 roupies par litre, tandis que la commission moyenne du concessionnaire était de 3,69 roupies par litre. Les charges de TVA sur l’essence s’élevaient à 21,04 Rs par litre. Cela s’ajoute au prix actuel de l’essence à Delhi.

Essence, prix du diesel à Chennai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, UP, Punjab, Haryana, Pune

Chennai: Prix de l’essence – 93,11 Rs par litre; Prix ​​du diesel – 86,45 Rs par litre

Kolkata: Prix de l’essence – 91,35 Rs le litre; Prix ​​du diesel – Rs 84,35 par litre

Pune: Prix de l’essence – Rs 97,21 par litre; Prix ​​du diesel – 86,90 Rs par litre

Bengaluru: Prix de l’essence – 94,22 Rs par litre; Prix ​​du diesel – 86,37 Rs par litre

Hyderabad: Prix de l’essence – 94,79 Rs le litre; Prix ​​du diesel – 88,86 Rs par litre

Noida (UP): Prix de l’essence – 89,38 par litre; Prix ​​du diesel – Rs 81,91 par litre

Mohali (Punjab): Prix de l’essence – 93,05 Rs par litre; Prix ​​du diesel – 84,03 par litre

Chandigarh: Prix de l’essence 87,73 par litre; Prix ​​du diesel – Rs 81,17 par litre

Gurugram (Haryana): Prix de l’essence – 89,11 Rs par litre; Prix ​​du diesel – 82,05 Rs par litre

Le prix du pétrole brut s’effondre

Les prix du pétrole brut ont chuté, prolongeant leurs pertes pour la semaine. Le Brent a reculé de 6,9% pour s’établir à 63,28 $ le baril. En revanche, le brut WTI a chuté de 7,1% pour se négocier à 60 dollars le baril, selon .. Les prix ont chuté avec les inquiétudes émergentes en Europe concernant le déploiement des vaccins qui frappent la demande de carburant et la hausse des cas de coronavirus.