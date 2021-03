Prix ​​de l’essence et du diesel aujourd’hui en Inde: prix de l’essence et du diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad et d’autres villes

Les taxes centrales et nationales représentent plus de 61 pour cent du prix de vente au détail de l’essence et environ 56 pour cent du diesel.

Taux d’essence et de diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad: Les prix de l’essence et du diesel sont restés stables pour la seizième journée consécutive lundi dans les principales villes du pays. Le raffineur de pétrole géré par l’État Indian Oil Corporation (IOL) a augmenté les prix du carburant le 27 février 2021, l’essence de 24 paise et le diesel de 15 paise. Les prix de l’essence dans la capitale nationale, Delhi, sont de 91,17 Rs le litre, tandis que le diesel est disponible pour 81,47 Rs le litre. À ce jour, parmi les grandes villes du pays, le prix de l’essence le plus élevé est à Pune où il se vend à Rs 97,59 le litre. Alors que le prix le plus élevé du diesel est à Hyderabad, qui coûte 88,86 Rs le litre, selon les données du site Web de l’Indian Oil Corporation (IOL). Les sociétés de commercialisation du pétrole – Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) et Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) – révisent quotidiennement les prix des furl conformément aux prix internationaux de référence et aux taux de change.

Les citoyens de Bombay devront débourser Rs 97,57 pour un litre d’essence, tandis que Rs 88,60 le litre pour le diesel. Les prix du carburant varient d’un État à l’autre en fonction de l’incidence de la taxe de vente locale ou de la TVA (services à valeur ajoutée) et des frais de transport. En outre, les taxes centrales et nationales représentent plus de 61 pour cent du prix de vente au détail de l’essence et environ 56 pour cent du diesel. Le centre prélève 32,90 roupies par litre de droits d’accise sur l’essence et 31,80 roupies le litre sur le diesel. Le Rajasthan et le Madhya Pradesh sont les deux États qui prélèvent la TVA sur le carburant la plus élevée du pays. En février de cette année, les prix de l’essence dans ces deux États ont dépassé le niveau de Rs 100 le litre.

À Chennai, l’essence se vend à 93,11 Rs le litre tandis que le diesel coûte 86,45 Rs le litre lundi. Cependant, à Kolkata, l’essence est disponible pour Rs 91,35 le litre et le diesel à Rs 84,35 le litre. À Bengaluru, les gens devront débourser Rs 94,22 pour un litre d’essence et Rs 86,37 par litre pour le diesel. À Hyderabad, l’essence coûte Rs 94,79 le litre. De même, les prix de l’essence dans l’Uttar Pradesh, le Pendjab, l’Haryana, Kolkata et Pune sont respectivement de 89,38, 92,24, 89,31, 91,35 et 97,59 Rs le litre. Alors que les prix du diesel dans ces États se situent respectivement à 81,66, 83,30, 82,21, 84,35 et 87,26 Rs le litre.

Le Brent dérive à près de 70 $ le baril

Dans le monde, les prix du pétrole ont bondi lundi, le Brent dérivant à près de 70 dollars le baril, soutenu par les réductions de production des principaux producteurs et l’optimisme quant à la reprise de l’économie mondiale et de la demande de carburant au second semestre de l’année, selon Reuters. Les contrats à terme sur le Brent pour mai ont gagné 23 cents, soit 0,3%, à 69,45 $ le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate pour avril était de 65,90 $ le baril, en hausse de 29 cents, ou 0,4%. L’Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole, a réduit jusqu’à 15% l’offre de brut de chargement en avril à au moins quatre acheteurs nord-asiatiques, tout en répondant aux besoins mensuels normaux des raffineurs indiens, ont déclaré Reuters, selon des sources de la raffinerie.