Prix ​​de l’essence et du diesel aujourd’hui en Inde: prix de l’essence et du diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad et d’autres villes

Les prix de l’essence et du diesel sont fixés sur la base des frais de transport, des taxes locales et de la TVA.

Taux d’essence et de diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad: Les prix de l’essence et du diesel sont restés inchangés pour la troisième journée consécutive le vendredi 2 avril 2021. Les prix de l’essence et du diesel ont été modifiés pour la dernière fois le 30 mars 2021, où le prix de l’essence a été réduit de 22 paise le litre et le diesel de 23 paise à Delhi. Dans la capitale nationale Delhi, l’essence était disponible pour Rs 90,56 le litre, tandis que le diesel dans la ville était au prix de Rs 80,87 le litre. Les sociétés de commercialisation du pétrole – Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) et Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), qui possèdent environ 90% des points de vente au détail de carburant en Inde, révisent quotidiennement les prix du carburant sur la base d’un 15 moyenne mobile journalière du carburant de référence sur le marché international et des taux de change.

Dans la capitale financière Mumbai, l’essence se vend au détail à Rs 96,98, tandis que le diesel coûte Rs 87,96 le litre, selon les données disponibles sur le site Internet de l’Indian Oil Corporation. La divergence des prix entre Delhi et Mumbai est due à des prix différents selon les villes. Les prix de l’essence et du diesel sont fixés sur la base des frais de transport, des taxes locales et de la TVA. Les prix de l’essence ont franchi la barre des 100 roupies dans certaines villes du Rajasthan, du Madhya Pradesh et du Maharashtra en février, mais avec la chute des prix internationaux du pétrole, les prix de détail ont baissé. L’Inde dépend à 85% des importations pour satisfaire ses besoins en pétrole. On peut noter que les prix ont augmenté d’un record de 21,58 Rs le litre pour l’essence depuis que le gouvernement a augmenté les droits d’accise en mars 2020, tandis que les prix du diesel avaient augmenté de 19,18 Rs le litre.

Essence, prix du diesel à Bangalore, Chennai, Hyderabad, UP, Punjab, Haryana, Kolkata, Pune, Noida

* Chennai: Prix ​​de l’essence – 92,58 Rs le litre; Prix ​​du diesel – Rs 85,88 par litre

* Calcutta: Prix ​​de l’essence – Rs 90,77 par litre; Prix ​​du diesel – 83,75 Rs par litre

* Pune: Prix ​​de l’essence – 96,62 Rs le litre; Prix ​​du diesel – 86,27 Rs par litre

* Bengaluru: Prix ​​de l’essence – Rs 93,59 par litre; Prix ​​du diesel – 85,75 Rs par litre

* Hyderabad: Prix ​​de l’essence – Rs 94,16 par litre; Prix ​​du diesel – 88,20 Rs par litre

* Noida (HAUT): Prix ​​de l’essence – 88,91 par litre; Prix ​​du diesel – Rs 81,33 par litre

* Mohali (Pendjab): Prix ​​de l’essence – 92,45 Rs le litre; Prix ​​du diesel – 83,43 par litre

* Chandigarh: Prix ​​de l’essence – 87,14 Rs le litre; Prix ​​du diesel – Rs 80,57 par litre

* Gurugram (Haryana): Prix ​​de l’essence – 88,52 Rs le litre; Prix ​​du diesel – Rs 81,45 par litre

Les taxes représentent 60% du prix de l’essence à Delhi

Le mois dernier, Anurag Singh Thakur, ministre d’État, dans une réponse écrite à une question du Lok Sabha, a informé que les collectes sur l’essence et le diesel se sont élevées à Rs 2,94 lakh crore au cours des 10 premiers mois de l’exercice en cours (2020-21 ). Alors que les collectes de taxes du gouvernement central sur l’essence et le diesel ont bondi de plus de 300 pour cent au cours des six dernières années, les droits d’accise sur les deux carburants ayant été augmentés. Il a également déclaré que les taxes perçues sur l’essence, le diesel et le gaz naturel en pourcentage des recettes totales sont passées de 5,4% en 2014-2015 à 12,2% au cours de cet exercice. Le droit d’accise sur l’essence a été augmenté à Rs 32,90 le litre maintenant de Rs 9,48 le litre en 2014. Alors que le même sur le diesel a été augmenté à Rs 31,80 de Rs 3,56 le litre. Les taxes représentent 60 pour cent du prix de détail actuel de l’essence à Delhi. Les droits d’accise représentent 36 pour cent du prix de détail. Plus de 53 pour cent du prix de vente au détail du diesel dans la capitale nationale est constitué de taxes. Jusqu’à 39 pour cent du prix de détail comprend l’accise centrale.

