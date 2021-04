Prix ​​de l’essence et du diesel aujourd’hui en Inde: prix de l’essence et du diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad et d’autres villes

Les prix de l’essence et du diesel restent inchangés pour la neuvième journée consécutive. (Image: REUTERS)

Taux d’essence et de diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad: Les prix de l’essence et du diesel restent inchangés pour la neuvième journée consécutive. Le prix de l’essence et du diesel est le même dans les grandes villes depuis la baisse des tarifs le 30 mars 2021. Nation Capital Delhi indiquait un prix de l’essence de 90,56 Rs le litre, le diesel dans la ville était de 80,87 Rs le litre. Les prix du carburant restent les plus élevés à Mumbai à 96,98 Rs le litre pour l’essence. Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) et Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) révisent quotidiennement les prix du carburant conformément aux prix internationaux de référence et aux taux de change.

Le coût de l’essence à Bombay est le plus élevé des grandes villes aujourd’hui à 96,98 Rs le litre, tandis que le diesel dans le capital financier du pays coûte 87,96 Rs le litre. La divergence des prix entre Delhi et Mumbai est due à des prix différents selon les villes. Les prix de l’essence et du diesel sont fixés sur la base des frais de transport, des taxes locales et de la TVA. Actuellement, le prix de base de l’essence est de 32,79 Rs le litre, suivi par des frais de transport de 0,28 Rs le litre. Le concessionnaire est facturé 33,07 par litre pour l’essence, auxquels s’ajoutent 32,90 Rs par litre de droits d’accise, ainsi qu’une commission du concessionnaire de 3,69 Rs et une TVA de 20,90 Rs par litre. Cela rend le prix final de l’essence à Delhi Rs 90,56 le litre.

Essence, prix du diesel à Chennai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, UP, Punjab, Haryana, Pune

Chennai: Prix de l’essence – 92,58 Rs le litre; Prix ​​du diesel – Rs 85,88 par litreKolkata: Prix de l’essence – Rs 90,77 par litre; Prix ​​du diesel – Rs 83,75 par litrePune: Prix de l’essence – Rs 96,62 par litre; Prix ​​du diesel – Rs 86,27 par litreBengaluru: Prix de l’essence – Rs 93,59 par litre; Prix ​​du diesel – 85,75 Rs par litreHyderabad: Prix de l’essence – 94,16 Rs par litre; Prix ​​du diesel – 88,20 Rs par litreNoida (UP): Prix de l’essence – 88,91 par litre; Prix ​​du diesel – Rs 81,33 par litreMohali (Punjab): Prix de l’essence – Rs 92,77 par litre; Prix ​​du diesel – 83,72 par litreChandigarh: Prix de l’essence 87,14 par litre; Prix ​​du diesel – Rs 80,57 par litreGurugram (Haryana): Prix de l’essence – Rs 88,52 par litre; Prix ​​du diesel – Rs 81,45 par litre

Le prix du pétrole brut baisse

Les prix du pétrole brut ont de nouveau chuté alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter à travers le monde et que l’OPEP + a décidé d’augmenter la production dans les mois à venir. Le brut américain WTI s’est échangé à 59,39 $ le baril, en baisse de 0,6%. Le brut Brent était également en baisse de 0,6% à 62,80 $ le baril, selon .. «Après une autre séance de fougue alors que le marché continue de digérer le récit concurrentiel de la croissance américaine et de la reprise du rattrapage des vaccins en Europe par rapport aux conditions d’approvisionnement incertaines», a déclaré Stephen Innes, Chief Global Market Strategist chez Axi. «Les épidémies de virus des troisième et quatrième vagues en Europe et dans certaines régions d’Asie, notamment en Inde, ont soulevé des inquiétudes de verrouillage qui continuent de peser sur les ambitions à la hausse du marché, atteignant les perspectives de demande rapide», a-t-il ajouté.

