Prix ​​de l’immobilier EN DIRECT : la bulle londonienne gonfle et les prix devraient grimper de 10 % par rapport à l’afflux de richesses | Royaume-Uni | Nouvelles

Cela permettrait d’inverser sept années de lent déclin à mesure que les tendances post-verrouillage se déroulent et, selon les recherches de Strutt et Parker, le « principal centre de Londres » deviendra le marché immobilier le plus fort du pays.

Les régions les plus chères de Londres ont sous-performé pendant la pandémie, car les acheteurs ont été poussés vers des endroits plus ruraux et les restrictions de voyage ont empêché les acheteurs internationaux d’acheter une propriété.

Cependant, Strutt et Parker prédisent que cette tendance va maintenant s’inverser.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…