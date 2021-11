Prix ​​de l’immobilier EN DIRECT : L’explosion de la demande provoque un crash de 30% – un important agent immobilier au bord du gouffre | Royaume-Uni | Nouvelles

Purplebricks pense que le déséquilibre du marché se poursuivra vers la fin de l’année et prévoit de réaliser seulement 22 000 ventes immobilières au cours des six mois précédant le 31 octobre, en baisse de près de 40 % par rapport aux 35 387 l’année dernière. La forte demande des Britanniques pour l’espace extérieur et un emplacement à la campagne a dépassé l’offre. Selon le site immobilier Rightmove, le nombre de maisons mises en vente a diminué d’environ 23 % au cours de l’été par rapport à la même période l’année dernière. Le parc de logements est à son plus bas depuis au moins sept ans, selon Savills. Vic Darvey, PDG de Purplebricks, a déclaré que malgré ce « contexte difficile, l’équipe continue d’exécuter notre transition vers le nouveau [online] modèle de fonctionnement ».

