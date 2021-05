Prix ​​de l’immobilier: les voisins se disputent à Widnes Cheshire pour «monster house» | UK | Nouvelles

Ceux qui vivent juste à côté de la propriété disent qu’ils seront confrontés à des milliers de livres de dommages à leur maison. Le propriétaire a déménagé il y a quatre ans, mais il est devenu tellement envahi par la végétation que les habitants l’appellent la «maison du monstre».

Ils ont déclaré que le propriétaire de la propriété – qui avait étudié l’horticulture – avait promis de faire face à la menace verte, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à le faire, rapporte Liverpool Echo.

Aujourd’hui, les habitants de Widnes, dans le Cheshire, pensent que l’état de la propriété fera chuter les prix des logements dans la région.

“Cela ne fera qu’endommager les prix des logements dans la région”, lit-on sur Facebook.

«Je ne peux pas imaginer comment cela affectera les prix de l’immobilier là-bas maintenant», déclare un autre article.

Paul Miller, qui vit à côté de la maison, a comparé la vue à quelque chose d’un roman de science-fiction emblématique où la Terre a été envahie par des plantes géantes carnivores.

L’homme de 52 ans a déclaré: «C’est comme quelque chose de Day of the Triffids. Vous vous attendez à ce qu’il vous entraîne dans le jardin et vous mange ou quelque chose comme ça.

Paul, qui est diecteur funéraire, a déclaré que le jardin de devant de la maison vide est rempli de lierre, d’un arbre, de ronces et de «toutes sortes» et que les gens ont également jeté des bouteilles et des déchets dans les sous-bois.

Les promeneurs de chiens ont laissé des sacs remplis d’excréments de leur animal et les passants se sont arrêtés pour cueillir des mûres.

Il a ajouté: «Vous voyez des gens passer devant et s’arrêter pour prendre des photos, les gens ont dit ‘vous devriez organiser des visites dans la jungle’.»

Paul a fait appel aux services d’un géomètre professionnel pour rédiger un rapport sur les dommages. Il a constaté que les blocages dans les gouttières avaient causé des dégâts d’eau à sa maison qu’il estime être de l’ordre de 4 000 £.

L’épouse Beverley, 53 ans, vit dans la propriété depuis 22 ans.

Elle a dit: “Je pense juste que c’est dégoûtant.”

Beverley a déclaré que des agents de santé environnementale du conseil étaient allés visiter la propriété mais qu’aucune mesure n’avait été prise.

Elle a ajouté: «La situation est devenue insupportable.»

«Le conseil de Halton refuse de s’impliquer malgré le pouvoir législatif de le faire.»

D’autres en ligne ont offert leur sympathie aux voisins de Widnes.

Une personne a écrit: “Les voisins doivent être indignés.”

Un autre a partagé: “Si vous étiez fier de l’endroit où vous vivez, vous ne le laisseriez pas arriver à ce stade.”

Dans une réponse, le propriétaire de la propriété, Jeff Duggan, a déclaré: «Les deux plants de lierre seront coupés la semaine prochaine, je suis désolé pour tout inconvénient causé.»

Le Halton Borough Council, qui est géré par le Parti travailliste, n’a pas encore répondu à une demande de commentaires.