Prix ​​de l’or aujourd’hui, 20 mai 2021: l’or se négocie à plat sur la hausse du rendement du Trésor américain, dollar américain; peut toucher Rs 49,200

Gold MCX June a franchi sa résistance de ligne de tendance horizontale à 48400 et a fermé bien au-dessus hier, néanmoins, il est proche de sa résistance majeure à 200 jours SMA qui est à 49000 zones, a déclaré un analyste. Image: .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives du prix de l’or, prévisions du prix de l’or: Les prix de l’or s’échangeaient à la baisse en Inde jeudi, alors que les prix au comptant internationaux étaient stables et oscillaient à plus de quatre mois, sur un dollar plus ferme et une hausse des rendements des bons du Trésor américain. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient Rs 150 ou 0,31 pour cent à Rs 48,524 par 10 grammes. Lors de la session précédente, il s’est terminé à Rs 48 674. Les contrats à terme sur l’argent de juillet étaient également faibles, en baisse de 300 Rs ou 0,41 pour cent à 72 076 Rs le kg, contre la clôture précédente de 72 374 Rs le kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant est resté stable à 1869,50 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 8 janvier 2021 à 1889,75 $ mercredi. Les contrats à terme sur l’or américains ont chuté de 0,7% à 1 869,20 $ l’once. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine a révélé que la hausse des taux d’intérêt augmentait le coût d’opportunité de la détention de lingots. L’indice du dollar a rebondi après un creux de près de trois mois, tandis que les rendements de référence du Trésor américain ont atteint un sommet d’une semaine après les minutes de la Fed, selon ..

Rajesh Palviya est vice-président – Recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited

L’indice du dollar se négocie continuellement sur le côté inférieur, le rendement du Trésor américain à 10 ans étant inférieur à 1,65. Si les données américaines d’aujourd’hui, c’est-à-dire l’indice manufacturier et les demandes de chômage montrent des signes positifs, l’or pourrait connaître un moment lié à la fourchette à court terme. Sinon, l’avancement pourrait reprendre. Techniquement parlant, Gold MCX June a franchi sa résistance de ligne de tendance horizontale à 48400 et a fermé bien au-dessus hier, néanmoins, il est proche de sa résistance majeure à 200 jours SMA qui est à 49000 zones. Par conséquent, attendez-vous à une certaine pression à la vente à ces niveaux. Par conséquent, il est probable que les prix continuent de s’échanger dans une fourchette comprise entre 48 400 et 49 000 niveaux; une cassure au-dessus de 49000 indique que les taureaux prennent les commandes, cela conduirait les prix vers 52000 et plus. Alternativement, une chute en dessous de 48400 pousserait les prix vers 48000.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or a récupéré intelligemment hier en raison de deux facteurs. Le premier était l’inversion des flux monétaires où les grands acteurs institutionnels sortaient des crypto-monnaies et se tournaient vers l’or. La vente massive de Bitcoin est intervenue après que la Chine a déclaré que les monnaies virtuelles ne pouvaient pas être utilisées comme mode de paiement. L’or était le seul actif qui se dressait hier dans la mer de rouge alors que les actions, les matières premières (métaux de base et pack d’énergie) et les crypto-monnaies plongeaient. La deuxième raison était le procès-verbal publié par le FOMC qui déclarait que bien que le nombre de participants était ouvert pour discuter d’un plan d’ajustement du rythme des achats d’actifs, le président de la Fed a déclaré que la Fed maintiendrait le cap jusqu’à ce que l’économie se renforce encore plus et le coronavirus. les cas ont fortement chuté. Donc, à court terme, il n’y a aucun risque que les intérêts augmentent, ce qui a également fait grimper les prix de l’or. L’élan à la hausse de l’or devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’il dépasse 1850 $ dans le COMEX, ce qui représente également une moyenne mobile de 200 jours. En regardant la forte reprise d’hier, nous pensons que l’or verra un mouvement latéral aller de l’avant et nous nous attendons à ce que les niveaux de Rs 49 000-49 200 soient bientôt testés sur le côté supérieur. Acheter sur des baisses devrait être la stratégie cette semaine avec des positions longues à prendre autour de Rs 48 000 avec un stoploss de Rs 47 800.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, VP – Responsable de la recherche sur les produits de base, Kotak Securities Ltd

L’or du COMEX s’échange de 0,4% en baisse de près de 1873 $ / oz après un gain de 0,7% hier lorsqu’il a testé le plus haut niveau depuis début janvier.L’or a été sous pression alors que les minutes du FOMC ont noté que les discussions sur la réduction des achats d’obligations avaient commencé alors même que la banque centrale se poursuivait avec une attitude accommodante. Les sorties d’ETF montrent également des prises de bénéfices par les investisseurs. Cependant, le prix de soutien est une agitation sur le marché financier au milieu des craintes d’inflation et des inquiétudes concernant les achats de produits de base de la Chine. L’or a fortement rebondi ces derniers jours, mais l’absence de déclencheur positif des minutes du FOMC peut le rendre vulnérable à certaines prises de bénéfices.

