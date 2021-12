Prix ​​de l’or aujourd’hui, 22 décembre : l’or chute sur des indices mondiaux faibles au milieu des craintes d’Omicron, vérifiez le support et la résistance

Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or en Inde le 22 décembre 2021 : les prix de l’or se négociaient à la baisse en Inde mercredi, s’inspirant du marché international.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or se négociaient à la baisse en Inde mercredi, s’inspirant du marché international. Sur le Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de février régnaient sur Rs 141 ou 0,3% en baisse à Rs 48 099 par 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 48 240. Les contrats à terme Silver March se négociaient à 61 906 Rs le kg, en hausse de 101 Rs ou 0,16 %. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 61 805 roupies le kg. À l’échelle mondiale, le métal jaune s’est négocié dans une fourchette étroite, car les rendements plus élevés du Trésor américain et l’amélioration de l’appétit pour le risque ont contrecarré les inquiétudes concernant la variante à propagation rapide du coronavirus Omicron, selon .. L’or au comptant a peu changé à 1 789,12 $ l’once tandis que les contrats à terme sur l’or américain sont également restés inchangés, à 1 789,50 $.

Tapan Patel, analyste principal — Matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés stables mercredi, les prix de l’or au comptant au COMEX oscillant autour de 1790 $ l’once dans le commerce du matin, tandis que le contrat MCX Gold de février s’est ouvert à près de 48100 Rs pour 10 grammes. Les prix de l’or ont baissé mardi avec la reprise des indices boursiers mondiaux et la hausse des rendements obligataires américains. L’indice du dollar s’échangeait avec des gains marginaux plafonnant la hausse de l’or. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1780 $ et la résistance à 1800 $ l’once. Le support MCX Gold de février se situe à Rs 47800 et la résistance à Rs 48400 pour 10 grammes.

Jigar Trivedi, analyste en recherche fondamentale – Matières premières, Anand Rathi Share and Stock Brokers

Le MCX Gold pourrait s’apprécier alors que l’indice du dollar a légèrement baissé, entamant une troisième session consécutive sous pression, les investisseurs privilégiant les devises et les classes d’actifs plus risquées. Néanmoins, la Food and Drug Administration des États-Unis devrait autoriser les pilules de traitement COVID-19 de Pfizer Inc et de Merck dès mercredi. Par conséquent, la hausse peut être limitée. MCX Gold February peut monter à 48 200 par 10 grammes.

Bhavik Patel, analyste en matières premières/devises, Tradebulls Securities

L’or a baissé pour un deuxième rallye consécutif en raison d’un rallye sur les marchés boursiers. Les traders ont choisi d’ignorer largement les risques économiques potentiels qui pourraient découler de la nouvelle variante Omicron. La remontée des rendements des bons du Trésor américain et un meilleur appétit pour le risque (en particulier la classe d’actifs actions) ont été négatifs pour la demande de valeurs refuges comme l’or. Les informations faisant état de conversations téléphoniques entre le président américain Biden et le sénateur Joe Manchin ont également fait espérer aux investisseurs que le projet de loi de dépenses de Biden pourrait être relancé. L’or n’a de nouveau pas réussi à se maintenir au-dessus de 1800 $ et il semble qu’il n’y aura pas de rallye du Père Noël pour les métaux précieux. À l’approche des fêtes de fin d’année, nous ne voyons pas l’or dépasser les 1800 $ et nous nous attendons à ce que l’or se négocie entre 1760 $ et 1800 $ cette semaine. Dans MCX, le support se situe autour de 47800 et la résistance à 49000.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, VP – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX se sont mélangés à près de 1790 $/oz après une baisse de 0,3% lors de la session précédente. L’or a atteint des sommets alors que le sentiment de risque s’est quelque peu stabilisé tandis que les rendements obligataires américains ont légèrement augmenté. Cependant, les prix de soutien persistent dans un contexte de propagation croissante de la variante et de restrictions imposées pour limiter sa propagation. Les investisseurs en ETF sont également passés à l’écart, ce qui indique un manque de direction. L’or pourrait rester dans une fourchette, mais le resserrement des perspectives de la Fed pourrait maintenir le dollar américain soutenu et cela pourrait peser sur les prix

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

