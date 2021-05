Prix ​​de l’or aujourd’hui, 26 mai 2021: le métal jaune augmente mercredi; L’or peut toucher 50000 s’il dépasse 49000

Les prix de l’or ont augmenté progressivement au cours des dernières sessions. (Image: REUTERS)

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives du prix de l’or, prévisions du prix de l’or: Les prix de l’or ont augmenté en Inde mercredi, à la suite des taux mondiaux alors que les investisseurs pesaient dans les commentaires des responsables de la Réserve fédérale qui cherchaient à apaiser les inquiétudes concernant l’inflation. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient Rs 126 ou 0,26% plus haut à Rs 48 939 par 10 gramme, par rapport à la clôture précédente de Rs 48 867. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se négociaient à 72 503 roupies le kg, en hausse de 390 roupies ou 0,54 pour cent, par rapport à la dernière clôture de 72 140 roupies par kg. L’or du COMEX s’échangeait de 0,4% plus élevé près de 1906 $ / oz, ajoutant au gain de 0,7% hier.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, VP- Head Commodity Research chez Kotak Securities –

«L’or du COMEX s’échange de 0,4% plus élevé près de 1906 $ / oz après un gain de 0,7% hier. L’or a atteint des sommets de janvier au milieu de données économiques américaines mitigées, de commentaires accommodants de la Fed, de la faiblesse du dollar américain, d’actions saccadées et de la reprise des achats d’ETF. Cependant, les inquiétudes concernant la demande indienne et l’apaisement des tensions géopolitiques pèsent sur les prix. S’appuyant sur les gains constatés au cours des dernières semaines, l’or a franchi le niveau clé de 1900 $ / once, indiquant une forte dynamique haussière, mais toute stabilité du marché boursier ou du dollar américain peut suffire à déclencher une prise de bénéfices.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devise chez Emkay Global Financial Services –

«Le métal jaune a continué à montrer de la force et la demande de valeur refuge restera intacte en général. Alors que DXY a du mal à prolonger les mouvements de récupération. L’or MCX a atteint l’extrémité supérieure de la fourchette autour de 49000, une hausse supplémentaire n’est possible que si les prix se maintiennent dans ces zones pendant quelques sessions. Sinon, une correction vers 48000/47500 devrait être vue. “

Jigar Trivedi est analyste de recherche fondamentale chez Anand Rathi Shares and Stock Brokers –

«L’or a grimpé à un sommet de plus de quatre mois de 1 900 $ l’once, alors que les rendements du Trésor continuent de reculer tandis que le sentiment négatif autour du dollar a conféré davantage d’optimisme aux haussiers de l’or. MCX Gold a progressé parallèlement à l’or international, car une baisse des rendements des bons du Trésor américain et un dollar plus faible ont soutenu le métal refuge. L’indice du dollar a été épinglé près d’un plus bas de 4-1 / 2 mois (89,66) contre ses rivaux, rendant l’or moins cher pour les autres détenteurs de devises. Pendant ce temps, les décideurs de la Fed ont commencé à reconnaître qu’ils sont plus près de débattre du moment de retirer une partie de leur soutien de crise à l’économie américaine, alors même qu’ils disent qu’il est encore nécessaire de soutenir la reprise et l’emploi. Nous nous attendons à ce que le métal jaune s’apprécie dans la journée. La confiance des consommateurs américains reculant un peu, nous avons une réaction instinctive. Les traders peuvent penser que la Réserve fédérale sera plus accommodante pendant une période plus longue maintenant. Aucune donnée économique majeure ne sera publiée aujourd’hui par les États-Unis, donc tous les regards seront tournés vers le rendement des obligations DX et 10 ans pour d’autres indices. »

Titres ICICI

«Les prix de l’or ont augmenté progressivement au cours des dernières sessions alors que les investisseurs pesaient les commentaires des responsables de la Réserve fédérale qui cherchaient à apaiser les préoccupations concernant l’inflation. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les prix de l’or augmentent encore vers le niveau de Rs 49 200 à court terme. »

