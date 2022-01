Prix ​​de l’or aujourd’hui, 3 janvier 2022 : l’or s’échange entre 47950 et 48 200, chute de plus de 4 % l’année dernière ; vérifier le support, la résistance

Extrait : Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or en Inde le 3 janvier 2022 : les prix de l’or en Inde se négociaient sur une note modérée le premier jour de bourse de l’année civile 2022, les taux mondiaux étant restés stables.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde se négociaient sur une note modérée le premier jour de bourse de l’année civile 2022, alors que les taux mondiaux restaient stables. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de février se négociaient à Rs 40 060 pour 10 grammes, en baisse de Rs 51, par rapport à la clôture précédente de Rs 48 099. Les contrats à terme sur l’argent de mars régnaient à 62 391 Rs par kg, en baisse de 269 Rs ou 0,4%. Lors de la session précédente, l’argent MCX a terminé à Rs 62 660 par kg. L’or MCX a sous-performé au cours de l’CY21, chutant de 4,14 %, tandis que l’argent MCX a chuté de 8,2 % l’année précédente. À l’échelle internationale, les prix des métaux jaunes sont restés stables, car la hausse des rendements du Trésor américain a compensé le sentiment d’achat de valeur refuge en raison d’une augmentation des infections au COVID-19 provoquée par Omicron dans le monde, selon .. L’or au comptant est resté pratiquement inchangé à 1 830,09 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,1 % à 1 830,30 $.

Jigar Trivedi, Manager — Recherche fondamentale non agronomique, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

L’or au comptant a terminé en hausse le dernier jour de bourse de 2021 avec un gain de 14,65 $ ou 0,81% et a clôturé confortablement au-dessus de 1 800 $, à 1 829 $ l’once alors que le risque lié à la propagation d’Omicron s’intensifiait. Vendredi dernier, l’or a atteint son plus haut niveau en six semaines, les investisseurs se concentrant sur les perspectives pour 2022, car la variante du virus omicron entrave la reprise mondiale et les banques centrales s’orientent vers un resserrement de la politique monétaire. Lors de la première séance de bourse de 2022, au milieu d’une participation moindre, les prix pourraient rester dans une fourchette étroite. MCX Gold February peut rester dans une fourchette de Rs 47 950 à Rs. 48 200 par 10 grammes.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1826 $/oz après un gain de 0,8% lors de la session précédente. L’or se négocie dans une fourchette, car le soutien des achats de valeurs refuges en raison des préoccupations croissantes liées aux virus et du stress sur le marché immobilier chinois est contrecarré par les gains de l’indice du dollar américain. L’or a dépassé la fourchette récente de 1780-1820 $/oz, reflétant une forte dynamique haussière, mais il pourrait avoir du mal à se développer si le dollar américain se redresse davantage.

Bhavik Patel, analyste en matières premières et devises, Tradebull Securities

L’or a redonné espoir aux taureaux puisqu’au début de 2022, il a réussi à dépasser les 1800 $ et se négocie maintenant à son point de résistance de 1825 $. Ce niveau avait été une épine pour l’ensemble de 2021 pour les taureaux, car l’or ne se maintiendrait pas au-dessus de ce niveau et finirait par s’effondrer. Encore une fois, il reste à voir si au début de 2022, nous verrons l’or remonter au-dessus de 1825 $ ou si l’histoire de 2021 se répétera. Nous pensons que 2022 serait meilleur que 2021 pour les investisseurs en or malgré la position de la Fed d’augmenter les taux d’intérêt cette année. Historiquement, nous avons vu l’or gagner lorsque la Fed a augmenté ses taux entre 2015 et 2019, la Fed a augmenté ses taux d’intérêt 9 fois et l’or a augmenté de près de 35% et entre 2004 et 2005, la Fed a augmenté ses taux 17 fois et l’or a augmenté de 70%. Nous ne verrons donc peut-être pas de fortes corrections de l’or cette année et l’or pourrait s’échanger au-dessus de 2000 $ au cours de la seconde moitié de l’année.

Tapan Patel, analyste principal, matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or étaient stables lundi, les prix de l’or au comptant au COMEX s’échangeant à près de 1825 $ l’once dans le commerce du matin. Le contrat MCX Gold de février s’est négocié légèrement en baisse près de Rs 48 047 par 10 grammes, limitant ainsi l’inconvénient de la dépréciation de la roupie. Le métal jaune a continué à se négocier étroitement sur des indices mondiaux mitigés, le début de la nouvelle année attendant de nouveaux déclencheurs. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1810 $ et la résistance à 1842 $ l’once. Le support MCX Gold de février se situe à 47 900 Rs et la résistance à 48 200 Rs pour 10 grammes.

Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, ShareIndia Securities

Les prix de l’or se négocient dans une fourchette étroite et une faible volatilité. La consolidation et la configuration technique suggèrent qu’une tendance haussière est attendue à court terme. Les indicateurs de momentum sur le graphique journalier indiquent une possible augmentation des achats des prix de l’or.

Zone d’achat ci-dessus – 48200 pour l’objectif de 48500

Zone de vente ci-dessous – 47900 pour l’objectif de 47600

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

