Prix ​​de l’or aujourd’hui, 7 juillet 2021: le métal jaune se négocie à la hausse alors même que les taux mondiaux glissent par rapport aux sommets de 3 semaines

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or étaient fermes en Inde mercredi, alors même que le métal jaune sur les marchés internationaux a glissé d’un sommet de trois semaines. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août s’échangeaient de 72 Rs à 47 756 Rs pour 10 grammes, contre 47 684 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de septembre s’échangeaient légèrement en hausse à 69 541 roupies le kg. Lors de la session précédente, MCX silver a abandonné la barre cruciale de Rs 70 000 pour terminer à Rs 69 512 par kg. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont légèrement baissé mercredi après avoir atteint un sommet de trois semaines lors de la session précédente, alors qu’un rebond du dollar a pesé sur le métal refuge avant la publication du compte rendu de la réunion politique de la Réserve fédérale américaine en juin, selon ..

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises, Emkay Global Financial Services

Les traders d’or attendent le compte rendu de la réunion du FOMC de ce soir, qui offrira plus de clarté sur la politique monétaire de la Fed à l’avenir. Il y a des attentes d’une réitération belliciste sur le moment où le FOMC pourrait réduire ses achats d’actifs, augmentant les taux d’intérêt américains et le dollar, pesant sur l’or. Mais si le procès-verbal indique qu’il est un peu tôt pour décider d’un détail important concernant la réduction, alors nous pourrions assister à un rallye de l’or. D’ici là, les cours de l’or resteront sensibles aux minutes. Les prix de l’or MCX ont atteint un sommet intrajournalier de 48 000 niveaux hier avant de revenir pour clôturer à 47684 avec un gain d’environ 0,80%. Un nouveau test intrajournalier de 48 000 zones devrait être observé jusqu’à ce que les prix s’échangent au-dessus du support autour de 47 450 zones. Une cassure décisive en dessous de ce niveau verra les prix glisser à nouveau vers les zones 47345/47200. Une force supérieure à 48000 ouvrira des cibles de niveaux 48198/48300 pour la reprise actuelle.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or ont réussi à franchir les 1800 $ à la hausse hier, mais ont perdu de l’altitude alors que d’autres classes d’actifs ont connu un renversement brutal. Les métaux, ainsi que la classe énergétique, ont connu une forte baisse, ce qui a poussé l’or et l’argent à se cacher. Nous avons vu l’USD pousser des gains décents hier. Cependant, l’or a de nouveau réussi à se négocier à près de 1800 $ et nous pensons que l’or essaiera de remonter lentement et régulièrement. Actuellement, les taureaux et les ours de l’or sont sur un pied d’égalité, l’or s’effondrant en dessous de 1780 $ donnera le dessus aux ours tandis que les prix supérieurs à 1820 $ donneront le dessus aux taureaux. Les réunions du FOMC d’aujourd’hui pourraient être le déclencheur pour voir qui prendra le dessus. Nous recommandons à tout plongeon intrajournalier d’être long avec un objectif attendu de 48000. La résistance précédente de Rs.47300 est maintenant devenue un support et l’or devrait garder la tête hors de l’eau tant qu’il se négocie au-dessus de son support de Rs. 47300.

Jigar Trivedi, analyste en recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers

L’or de Londres, pour la cinquième session consécutive, a progressé et a atteint un sommet de près de trois semaines avant de baisser. Un rebond du dollar a pesé sur le métal refuge avant la publication du compte rendu de la réunion politique de la Réserve fédérale américaine en juin. Pour l’intraday, les perspectives pour MCX Gold August sont positives dans un contexte de roupie faible pendant la session journalière. Nous nous attendons à ce que le contrat d’août atteigne Rs. 47 850 par 10 grammes. Plus tard dans la session, les participants au marché chercheront des indices sur le moment où la Fed commencera à réduire sa frénésie d’achats d’obligations induite par la pandémie dans un contexte de reprise économique, lorsque le compte rendu de la réunion de juin sera publié mercredi.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX s’échange en légère hausse à près de 1800$/oz après un gain de 0,6% lors de la session précédente. L’or est soutenu par les problèmes d’inflation, l’augmentation des cas de virus, les données économiques mitigées des principales économies et l’incertitude causée par la répression chinoise contre les entreprises technologiques. Cependant, l’affaiblissement de l’intérêt des investisseurs et les anticipations de resserrement monétaire de la Fed pèsent sur les prix. L’or pourrait rester dans une fourchette limitée avant les minutes du FOMC, mais la perspective d’une position belliciste de la Fed pourrait maintenir la pression sur les prix.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Le métal précieux semble être en train de changer de direction car après trois semaines de consolidation latérale, il a franchi le niveau de 1800 $ hier mais n’a pas pu clôturer au-dessus. Les rendements obligataires américains se sont maintenus près d’un creux de deux semaines tandis que les investisseurs surveillent les minutes de la Réserve fédérale pour évaluer les perspectives des taux d’intérêt américains. L’or sur MCX a également fait un mouvement stellaire et a touché la barre des 48 000 et a clôturé bien au-dessus des niveaux de 47 500. Il semble que les prix soient entrés dans la zone d’accumulation de l’or et toute baisse devrait être une opportunité d’achat jusqu’à ce qu’elle franchisse et clôture en dessous du niveau de 46500.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47678

Acheter la zone ci-dessus – 47700 pour la cible de 48000-48300

Zone de vente ci-dessous – 47650 pour la cible de 473560-47028

