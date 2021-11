Prix ​​de l’or aujourd’hui, 9 novembre 2021 : l’or MCX devrait atteindre 48 300 ; les analystes s’attendent à une hausse des prix de l’or cette semaine

À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables, se consolidant près d’un plus haut de deux mois

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde sont restés inchangés mardi, grâce à des taux mondiaux stables. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre se négociaient faiblement à 48 009 Rs pour 10 grammes, tandis que les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient à 64 774 Rs par kg, en baisse de 107 Rs. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables, se consolidant près d’un sommet de deux mois. lors de la session précédente, la faiblesse du dollar ayant compensé les rendements obligataires américains fermes. L’or au comptant a peu changé à 1 823,53 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,1% à 1 825,80 $.

Tapan Patel, analyste principal, matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont stabilisés mardi, les prix de l’or au comptant au COMEX s’échangeant à près de 1823 $ l’once dans le commerce du matin. Le métal jaune a maintenu des échanges fermes soutenus par un dollar plus faible. Cependant, la hausse des rendements obligataires américains a limité la hausse des prix de l’or. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1800 $ et la résistance à 1833/1850 $ l’once. Le support MCX Gold de décembre se situe à Rs. 47800 et résistance à Rs. 48400 par 10 grammes.

Jigar Trivedi, analyste de recherche – Fondamentaux des matières premières, Anand Rathi Shares & Stock Brokers

L’or au comptant devrait rester ferme à un sommet de deux mois, soutenu par un dollar plus faible, alors que les traders attendaient la direction des données d’inflation clés des États-Unis et de la Chine plus tard cette semaine. Le lingot a gagné ce trimestre alors que le marché se tourne vers l’idée que les banques centrales ne sont pas pressées de relever les taux d’intérêt même face à une inflation persistante. Les dernières données américaines sur les prix à la production et à la consommation de cette semaine offriront de nouvelles perspectives sur l’évolution probable de la politique de la Réserve fédérale. Le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné la semaine dernière que le début de la réduction des achats d’obligations ne signifiait pas que les hausses de taux étaient imminentes. Parallèlement à la tendance internationale, les contrats à terme MCX Gold December pourraient continuer à s’apprécier jusqu’à Rs. 48 300 par 10 grammes.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1820 $/oz après un gain de 1,3% lors de la session précédente. L’or se négocie à la hausse, soutenu par la baisse des rendements obligataires américains, la Fed ayant décidé d’adopter une approche progressive du resserrement monétaire. Les préoccupations liées à l’inflation soutiennent également les prix. Cependant, le rapport optimiste sur l’emploi aux États-Unis pèse sur les prix, la vigueur persistante des marchés boursiers et les sorties d’ETF. L’or s’est fortement redressé au cours des dernières séances en l’absence de tout mouvement agressif de la Fed, mais pourrait avoir du mal à tirer parti des gains dans un contexte d’amélioration du sentiment de risque

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or du Comex se négocie à son niveau de résistance de 1830 $ où il a un support à 1815 $. Les prix de l’or et de l’argent sont restés fermes en raison des perspectives accommodantes de la FED. Le projet de loi sur les infrastructures aux États-Unis a accru les attentes de dépenses supplémentaires, ce qui pourrait stimuler l’inflation. D’un autre côté, la FED a conservé ses perspectives antérieures sur la réduction des obligations et les hausses de taux d’intérêt qui ont soutenu les prix de l’or et de l’argent. L’indice du dollar a également été incapable de se maintenir au-dessus des niveaux de 94,50 et il a glissé de 0,30% hier. Dans MCX, l’or a une résistance à 48300 au-dessus de ce niveau, il peut tester les niveaux 48600-48800. Il a un support à 47300.

Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, Share India Securities

La baisse des rendements obligataires américains après l’approche accommodante de la Fed sur le resserrement monétaire, a tiré les prix de l’or à la hausse. En outre, les préoccupations liées à l’inflation ont accru l’attrait des valeurs refuges et soutenu les prix. Cependant, l’amélioration du rapport sur l’emploi aux États-Unis, la vigueur des marchés boursiers et les sorties d’ETF ont maintenu une pression à la baisse sur l’or et l’ont poussé à se négocier dans la zone de range. Nous nous attendons à ce que l’or montre un mouvement à la hausse cette semaine

Zone d’achat ci-dessus – 48000 pour l’objectif de 48300

Zone de vente ci-dessous – 47800 pour l’objectif de 47600

