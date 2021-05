Prix ​​de l’or aujourd’hui: le métal jaune se négocie à la hausse, suit les tendances internationales; peut toucher Rs 48,500 bientôt

L’or s’est redressé et a cassé la fourchette de négociation étroite et définie au cours des 15 dernières séances de négociation entre 1765 $ et 1798 $, a déclaré un analyste.

Les prix de l’or s’échangeaient en territoire positif vendredi après que l’or au comptant international ait plané près d’un plus haut de deux mois et demi et était sur la bonne voie pour sa meilleure semaine en cinq mois. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient Rs 90 ou 0,19 pour cent de plus à Rs 47 685,50 pour 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de Rs 47 595. Les contrats à terme sur l’argent de juillet étaient de 71 837 roupies par kg, en hausse de 156 roupies ou 0,22 pour cent. L’or s’est redressé et a cassé la fourchette de négociation étroite et définie au cours des 15 dernières séances de négociation entre 1765 $ et 1798 $, a déclaré un analyste. «L’or avait dépassé son niveau psychologique clé majeur de 1 800 $, ce qui a conduit à une couverture à découvert portant ainsi le prix à 1820 $. Ce qui est plus impressionnant, c’est que non seulement les prix se sont maintenus au-dessus de 1 800 $, mais ont également clôturé au-dessus de sa zone de résistance majeure de 1 815 $ », a déclaré Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities, à Financial Express Online.

Patel a ajouté que les deux facteurs clés qui ont aidé l’or à grimper au-dessus de 1 800 $ sont la faiblesse du dollar américain et la baisse des rendements des bons du Trésor américain. Les rendements des bons du Trésor américain sont tombés en dessous de 1,60 pour cent et oscillaient autour de 1,57 pour cent. “Le prochain obstacle majeur pour l’or sera que les prix poussent au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours, qui se situe actuellement autour de 1 868 $”, a déclaré Patel. Dans MCX, l’or a tendance à augmenter après avoir effectué un deuxième mouvement haussier plus décisif au-dessus de Rs 47 500. Les prix ont pris un support autour de la moyenne mobile de 50 jours (DMA) avec la récente correction de Rs 48 420 à Rs 46 462 s’arrêtant à ses 50 DMA. Il a en outre ajouté que pour les six dernières séances de négociation, l’or a clôturé au-dessus de ses 20 DMA. L’élan reste à la hausse avec RSI_14 toujours à 60 donc en dehors des conditions de surachat.

Malgré les bonnes données économiques américaines, le dollar s’est abstenu de se raffermir. Les traders croient toujours que la Fed poursuivra sa politique monétaire accommodante, qui a maintenu l’indice du dollar modéré et a bien fonctionné pour les prix de l’or MCX, a déclaré Rahul Gupta, responsable de la recherche sur les devises chez Emkay Global Financial Services. Il a déclaré à Financial Express Online que ce qui compte pour la trajectoire de l’or, ce sont les données NFP américaines de ce soir. On s’attend généralement à ce que le NFP atteigne 1 million après la création de 916 000 emplois en mars. “Mais même une donnée optimiste ne convainc pas vraiment le marché que la Fed diminuera ou augmentera les taux plus tôt que prévu, alors nous pourrions voir la tendance haussière de l’or se poursuivre vers 48500, alors que le support crucial se situe autour de 47250 puis 46350”, at-il mentionné.

À l’échelle mondiale, l’or au comptant était stable à 1815,88 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 16 février 2021, à 1817,90 $ lors de la session précédente. Le lingot a augmenté de plus de 2,5% jusqu’à présent cette semaine, selon .. Les contrats à terme sur l’or américain ont peu changé à 1 816,40 $.

