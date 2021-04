Prix ​​de l’or en baisse de 12% depuis le début de l’année: il est temps d’acheter de l’or? Les analystes voient l’or MCX à Rs 50000 d’ici la fin de l’année

D’un niveau record, les prix de l’or ont connu une correction de 10 661 roupies par 10 grammes ou 18,97 pour cent. Image: .

Les prix de l’or ont légèrement augmenté mardi sur les marchés indiens sur fond d’indices mondiaux positifs. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient Rs 181 ou 0,40 pour cent à Rs 45 530 pour 10 grammes par rapport à la clôture précédente de Rs 45 349. Les contrats à terme Silver May se situaient à 65 031 roupies par kg, en hausse de 469 roupies ou 0,73 pour cent, par rapport à une clôture précédente de 64 562 roupies sur la bourse de produits multiples. L’or sur MCX a atteint un record de Rs 56.191 pour 10 grammes l’année dernière en août. Depuis, le métal jaune connaît une volatilité. Les rendements à 10 ans et à 30 ans ont chuté de manière assez notable jeudi et vendredi, et l’or a récupéré toutes ses pertes.

Selon un analyste, les chiffres économiques américains ont été perçus positivement, en particulier liés à l’emploi, mais les gains horaires, les dépenses de construction, les ventes de maisons en attente et les commandes d’usine ont diminué et attend une hausse des impôts alors que le président américain prévoit un plan d’infrastructure de 3 billions de dollars. Cela exercerait une pression à court terme sur l’économie américaine et aurait un impact sur le rendement et le dollar américains. « Techniquement, cela a formé un double fond sur un graphique quotidien, une cassure au-dessus de 45200 niveaux convaincrait une cassure du modèle », a déclaré Rajesh Palviya, responsable de la recherche technique et des produits dérivés, Axis Securities Ltd, à Financial Express Online. Il a ajouté qu’en conjonction avec ce modèle, son indicateur de momentum RSI (14) a dépeint une divergence positive où RSI fait des creux plus élevés alors que l’action des prix ne l’est pas.

Palviya a déclaré que cela suggère que le marché est en train de se renforcer et qu’une cassure au-dessus de 45200 ramènerait les prix de l’or vers les niveaux de 46000 dans la journée à venir. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont augmenté mardi, car un dollar plus faible a rendu les lingots moins chers et plus attrayants pour les acheteurs en dehors des États-Unis, tandis qu’un recul des rendements des bons du Trésor américain a fourni un soutien supplémentaire. L’or au comptant a augmenté de 0,3% à 1733,31 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or ont augmenté de 0,4% à 1735,10 $ l’once, selon ..

« Les investisseurs devraient acheter de l’or, car il a baissé de 12% »

D’un niveau record, les prix de l’or ont connu une correction de 10 661 roupies par 10 grammes ou 18,97 pour cent. La faiblesse du dollar soutient les prix de l’or. Dans l’ensemble, l’optimisme sur une forte reprise économique mondiale maintiendra le risque sur les sentiments plus élevé, ce qui stimulera les prix de l’or. «Le compteur a connu une correction de 10 à 12% jusqu’à présent cette année, à ce stade, les investisseurs devraient acheter», a déclaré Rahul Gupta, responsable de la recherche chez Emkay Global Financial Services, à Financial Express Online. Il a également déclaré que la baisse de l’or MCX semble être limitée à environ Rs 43000, de sorte que les investisseurs ne peuvent pas perdre beaucoup et que ce sont les bons niveaux à entrer, car la tendance haussière pourrait se poursuivre vers 46000 Rs. «Un dépassement de Rs 46 000, peut pousser les prix vers Rs 48 000-49 000», at-il ajouté.

« L’or MCX peut atteindre Rs 50000 par 10 g d’ici la fin de décembre »

Lors de la session précédente, l’or de MCX a légèrement fléchi d’environ 0,15 pour cent pour le contrat de juin et l’argent a diminué de près de 0,9 pour cent. Le dollar a chuté à un creux de près de deux semaines par rapport à un panier de devises concurrentes, tandis que les rendements du Trésor américain ont également chuté alors que les investisseurs ont interrompu la vente récente d’obligations d’État, a déclaré Jigar Trivedi, analyste de recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers. Du point de vue de l’investissement, Trivedi a déclaré que la baisse actuelle d’environ 17 à 18% par rapport à un niveau record était une bonne opportunité d’achat. Selon des sources gouvernementales, les importations de l’Inde en mars ont été multipliées par plusieurs en raison de la réduction des taxes et de la correction des prix. «Nous pourrions voir une augmentation des achats de bijoux dans les semaines à venir. En outre, ce sont les meilleurs niveaux que l’on devrait commencer à accumuler de l’or pour un objectif de fin d’année de 50 000 roupies », a-t-il ajouté.

