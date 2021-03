Prix ​​de l’or en baisse de 20% par rapport aux niveaux records des rendements obligataires fermes; voici comment la hausse des rendements affecte le métal jaune

Toute augmentation des rendements du Trésor augmente négativement les prix de l’or. Image: .

Vendredi, les prix de l’or se négociaient faiblement sur le marché intérieur alors que les prix internationaux au comptant chutaient, sous la pression d’une poussée des rendements des bons du Trésor américain et d’un rebond du dollar. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or d’avril s’échangeaient Rs 41 ou 0,09 pour cent à Rs 44 910 pour 10 grammes par rapport à la clôture précédente de Rs 44 951. Les contrats à terme Silver May se situaient à 67 148 roupies par kg, en baisse de 599 roupies ou 0,88 pour cent, par rapport à une clôture précédente de 67 747 roupies sur la bourse de produits multiples. Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a dépassé 1,74% pour la première fois depuis janvier 2020, tandis que le dollar américain a augmenté de 0,5% lors de la session précédente.

Reflétant les sentiments des investisseurs, les avoirs de SPDR Gold Trust ont chuté de 0,2% mercredi par rapport à mardi. «Techniquement, les supports importants de MCX Gold April sont à des niveaux de Rs 44,550-44,500 et les résistances sont à des niveaux de Rs 45,130-45,320», a déclaré Sriram Iyer, analyste principal de recherche chez Reliance Securities. Pour le MCX Silver May, les résistances du contrat sont à des niveaux de Rs 68,400-69,500. Le support est aux niveaux de Rs 66,800-66,200. D’un record de Rs 56191 par 10 gramme sur MCX en août 2020, les prix de l’or ont plongé Rs 11,281 par 10 gramme ou 20,07%.

Si le rendement du Trésor américain à 10 ans dépasse la barre des 2% à la hausse, cela entraînerait une rupture de la classe d’actifs actions et métaux précieux, déclare Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities. Patel a également déclaré que cela forcerait la Fed à faire baisser les rendements, car actuellement, la Fed ne fait aucun effort pour lutter contre la hausse des rendements. La hausse des rendements a été principalement alimentée par des anticipations d’inflation accrues et non par une hausse significative des taux réels. À l’heure actuelle, le plus gros ennemi de l’or après le dollar américain est le rendement des bons du Trésor.

Comment une hausse des rendements obligataires américains influe-t-elle sur les prix de l’or

Toute augmentation des rendements du Trésor augmente négativement les prix de l’or. «Tout n’est cependant pas perdu pour l’or car techniquement, il se négocie toujours au-dessus du niveau psychologique de 1700 $ et n’a pas encore franchi le support très important de 1680 $. Toute baisse de près de 1700 $ pourrait être achetée et nous pourrions changer notre point de vue de l’achat sur les baisses à la vente à la hausse lorsque l’or franchit 1680 $ à la baisse ou que le Trésor américain à 10 ans cède au-dessus de 2% », a-t-il ajouté. Patel a déclaré que l’or dans MCX avait un support autour de Rs 44 200 et une résistance autour de Rs 45 500. Désormais, le prochain ensemble de directions pour l’or viendra sur la base de l’orientation des rendements des bons du Trésor américain.

L’or du COMEX s’échangeait légèrement en baisse de près de 1730 $ / oz après une hausse de 0,3% lors de la session précédente. L’or est resté pressurisé par la hausse des rendements obligataires américains, le rebond du dollar américain et la poursuite des sorties d’ETF. Cependant, le prix de soutien est la politique monétaire accommodante de la Fed, les données économiques mitigées des principales économies, le regain de préoccupations virales et les tensions accrues entre les États-Unis-Chine et les États-Unis-Russie, déclare Ravindra Rao, vice-présidente de la recherche sur les produits de base chez Kotak Securities. « L’or peut être témoin d’un commerce instable avec le dollar américain et les rendements, mais la position accommodante de la Fed peut apporter un certain soutien », a ajouté Rao.

À l’échelle mondiale, l’or au comptant a chuté d’un demi pour cent à 1 728,63 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 1er mars lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l’or américains ont reculé de 0,3% à 1 728,00 $ l’once.

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)