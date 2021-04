Prix ​​de l’or en hausse de 5% en avril! Qu’est-ce qui fait monter les prix et comment investir dans le métal jaune

Les inquiétudes concernant l’inflation augmentent devant les aides fiscales massives et les taux d’intérêt extrêmement bas à travers le monde qui soutiennent le prix de l’or.

Le prix de l’or peut avoir pris un renversement à court terme. Après être tombé en dessous de Rs 45 000 par 10 grammes, le prix de l’or sur MCX a franchi Rs 47 000. Le 1er avril de cette année, le prix était de Rs 44800, montrant ainsi que l’or est en hausse de près de 5 pour cent ce mois-ci jusqu’à maintenant. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient autour de Rs 47243. Le prix de l’or le plus élevé par dix grammes était d’environ Rs 56 000 en août 2020. «Jusqu’à ce que le prix MCX GOLD se négocie au-dessus de Rs 45000, la tendance haussière se poursuivra vers 47500 puis à 48850, », Déclare Rahul Gupta, responsable de la recherche sur les devises, Emkay Global Financial Services.

Mais le prix de l’or continuera-t-il à connaître une tendance haussière? «La demande au détail en Inde a augmenté en raison des achats de la saison des fêtes, qui ont également soutenu les prix de l’or. Une reprise de l’activité économique mondiale entraînera des prix de l’or modérés, mais avec le risque de la deuxième vague, l’incertitude demeure qui pourrait guider les prix de l’or à plus long terme », déclare Navneet Damani, vice-président – Recherche sur les matières premières, Motilal Oswal Financial Services. .

Avec le recul des rendements américains, le prix de l’or pourrait également connaître un niveau plus élevé. Les attentes de hausse de l’inflation dans l’économie mondiale sont également considérées comme un facteur clé de la hausse des prix. «L’or s’est échangé plus haut pour atteindre un sommet de plus d’un mois alors que les rendements des bons du Trésor américain ont glissé malgré des données économiques américaines meilleures que prévu, poussant les investisseurs vers le lingot comme un refuge contre une éventuelle inflation à venir. Les inquiétudes concernant l’inflation augmentent en raison des aides fiscales massives et des taux d’intérêt extrêmement bas à travers le monde qui soutiennent le métal », déclare Navneet Damani, vice-président – Recherche sur les matières premières, Motilal Oswal Financial Services

En tant qu’investisseur, on peut envisager d’investir dans Gold ETF et Sovereign Gold Bond (SGB). La plupart des planificateurs financiers suggèrent de conserver 5 à 10 pour cent de leur épargne en or, de préférence par le biais de placements en or papier comme des ETF d’or ou des obligations souveraines en or.

Santosh Joseph, fondateur et associé directeur, Germinate Investor Services LLP vous permet de choisir plus facilement entre Gold ETF et SGB. «Alors que l’or ETF et le SGB sont des formes non physiques d’investissement et d’accès à l’or en tant qu’actif, l’ETF est uniquement en demat et le SGB peut être à la fois en demat et en physique. En ce qui concerne la liquidité, le SGB est émis pour une durée de 8 ans et a une période de blocage de 5 ans avec retrait partiel après la 5e, 6e et 7e année ».

Au lieu d’investir de l’argent dans de l’or réel comme des bijoux, des pièces d’or, des lingots où les frais rongent les bénéfices, l’ETF sur l’or reflète le coût de l’or réel et a de faibles dépenses. Gold ETF est presque similaire aux régimes de fonds communs de placement où l’actif sous-jacent est l’or contrairement aux actions des fonds communs de placement d’actions. Les ETF sur l’or sont des instruments d’investissement passifs liés aux prix de l’or et qui investissent dans des lingots d’or. Ce sont des produits d’investissement qui combinent la flexibilité de l’investissement en actions et la simplicité des investissements en or.

Les obligations souveraines en or sont émises par le gouvernement à des moments différents tout au long de l’année. Ces problèmes sont appelés Tranches et le numéro n’est ouvert que pendant quelques jours. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez investir dans l’or un autre jour? Vous pouvez toujours acheter du SGB même s’il n’y a pas de nouveau problème de SGB en cours par le gouvernement. Ces SGB sont cotés en bourse et on peut acheter, vendre les parts pendant les heures de négociation sur le marché secondaire.

“Alors que les ETF sont en direct et reflètent les prix de l’or en direct, les SGB sont émis par le gouvernement en tranches et portent également un taux d’intérêt supplémentaire de 2,50 pour cent par an pour les investisseurs et une remise de 50 Rs par gramme au moment de l’achat”, ajoute Joseph.

