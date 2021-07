Prix ​​de l’or : liquidité facile, réduction de la Fed, variante delta COVID pour avoir un impact sur le métal jaune ; vendre des contrats à terme en hausse

Le sentiment persistant de risque de surcroît ne favorise pas la demande pour un actif non productif comme le métal jaune-or

Par Amit Pabari

Le but de chaque actif a changé au fil des ans. Passons en revue chacun par un. La maison était pour vivre, mais les gens l’achètent pour investir. L’équité était destinée à l’investissement, mais les gens y font du commerce. L’assurance-vie était destinée à protéger les besoins financiers du survivant, mais de nos jours, elle est utilisée pour économiser de l’impôt. Les crypto-monnaies sont destinées aux paiements numériques, mais les gens y jouent comme des fous. Enfin, l’or était destiné à l’ornement ou aux bijoux mais l’objectif s’est déplacé vers la couverture de portefeuille (couverture d’inflation). Mais nous vous assurons que nous ne déplacerons certainement pas l’objectif de cet article des perspectives sur l’or à une autre. Passons donc directement aux principaux facteurs négatifs et positifs de l’or et tirons une conclusion solide.

Les facteurs négatifs pour l’or sont les suivants

Le rétrécissement de la Fed, pas bon pour l’or : Le nouveau dot-plot publié lors de la réunion de juin a montré que la majorité des responsables de la Fed prévoient deux hausses de taux en 2023. De plus, sept membres prévoient désormais des mouvements à la hausse d’ici l’année prochaine. Celles-ci ont conduit à une hausse du rendement des obligations à court terme et à une baisse à long terme, car les futures hausses ont commencé à s’escompter et l’inflation sera également ralentie. Eh bien, l’augmentation des rendements obligataires est en effet mauvaise pour le métal jaune. En outre, toute position plus belliciste de la Fed pourrait renforcer le dollar américain et nuire aux prix de l’or.

Liquidité facile des autres banques centrales : Hormis la Fed, aucun autre banquier central des marchés développés ne devrait réduire son programme ou privilégier une politique monétaire ultra accommodante malgré la hausse de l’inflation. Cela conduit à une demande de risque pour les actions qui offrent des rendements plus élevés et ne nécessitent aucune couverture contre l’inflation. Ainsi, tant que les actions sont en demande et que les flux se dirigent vers des actifs plus risqués, l’or sera ignoré.

Faible positionnement pour l’or : Les données CFTC récemment publiées suggèrent que les hedge funds sont toujours baissiers sur le lingot en raison de l’affaiblissement des fondamentaux. Leur position à fin juin est tombée de moitié par rapport au début de cette année. Cela s’est produit en grande partie au cours des deux dernières semaines de juin, après la réunion de la Réserve fédérale américaine. Le biais négatif sur la demande atone pourrait se matérialiser par un faible positionnement pour l’or.

Doute sur la demande du marché asiatique : Après avoir négocié des primes pendant un certain temps au cours de la première semaine de juillet, les marchés de l’or en Asie sont devenus prudents face aux craintes concernant la propagation de la variante hautement infectieuse du virus Delta. De nombreux pays renforcent leurs restrictions et leurs ordonnances de séjour à domicile – Le gouvernement malaisien a prolongé indéfiniment les ordonnances de séjour à domicile, les responsables de Hong Kong ont interdit les vols en provenance de Grande-Bretagne. Au Bangladesh, des soldats patrouillent dans les rues pour vérifier les ordres de séjour à domicile

Mais il y a aussi peu de facteurs positifs qui pourraient soutenir les prix de l’or.

Le taux de chômage aux États-Unis n’est même pas proche des niveaux d’avant la pandémie : La publication de la semaine dernière de la masse salariale non agricole de juin était assez mitigée du point de vue de la Fed, car l’économie a ajouté 850K, bien au-dessus des prévisions de 700K; les salaires ont augmenté légèrement moins que prévu tandis que, de manière surprenante, le taux de chômage a légèrement augmenté, passant de 5,8 % à 5,9 %. Ce n’est même pas près de l’objectif de la Fed de 4,5% pour 2021 ou du niveau pré-pandémique de 3,5%.

Cependant, la pression sur les prix est très forte sur la Fed pour qu’elle fasse un compromis sur le taux de chômage pour opter pour un tapering et une hausse des taux.

Les taux longs ne montent pas et les taux réels sont négatifs : Par rapport au cas du tapering de 2013, les rendements à long terme peuvent être observés en baisse face à une hausse des rendements à court terme après la politique du FOMC. En bref, la courbe des taux a commencé à s’aplatir alors que le marché anticipait la hausse des taux et que les anticipations d’inflation diminuaient. Il a été observé que les prix de l’or sont très liés aux taux à long terme. Ainsi, d’autres facteurs, la baisse constante des taux à long terme, pourraient être favorables à l’or.

Technique sur l’or international ($/once)

Le graphique journalier de l’or international ci-dessous suggère que les prix ont affiché un certain recul après avoir atteint un creux proche des niveaux de 1750 $. Cependant, le retracement suggère que les prix devraient trouver une résistance proche des niveaux de 1814 $ à 1834 $. Si le rallye s’étend au-delà du maximum, il pourrait évoluer vers des niveaux de 1855 $. En gros, après avoir trouvé une résistance à des niveaux donnés ; les prix devraient reprendre leur tendance à la baisse pour tester à nouveau les niveaux de 1750 $. À moyen terme, si ce niveau est dépassé, il pourrait tendre vers des niveaux de 1670 $. Par conséquent, la hausse devrait rester de courte durée et nous pouvons nous attendre à ce qu’elle poursuive sa dynamique baissière sous peu.

Vendre des contrats à terme sur l’or en hausse à près de Rs 48 500 pour un objectif de Rs. 46 800 à 46 000 niveaux avec un stoploss de Rs. 49 400.

Conclusion

Compte tenu des facteurs négatifs et positifs, les prix de l’or choisiront probablement des poids lourds négatifs car la Fed est prête à déclencher son pistolet à cône à tout moment, ignorant le taux de chômage et donc l’indice du dollar pourrait rester haussier sur la reprise des rendements à court terme. En outre, les autres banquiers centraux développés devraient continuer à rester calmes et le rendement américain aura donc un avantage sur les autres rendements DM. De plus, le sentiment persistant de risque ne favorise pas la demande pour un actif non productif comme le métal jaune-or. Et par conséquent, on peut s’attendre à ce qu’il continue sa baisse vers 1750 $ et 1670 $ après avoir plafonné près de la zone 1834-55 $.

Stratégie pour les commerçants d’or

Dollar américain par once : Nous suggérons aux traders d’or de vendre à la hausse vers la zone 1834-55 $ pour un objectif de 1750 $ à 1670 $.

Or MCX : Nous suggérons de vendre l’or à terme à la hausse près de Rs 48 500 pour un objectif de Rs. 46 800 à 46 000 niveaux avec un stoploss de Rs. 49 400.

(Amit Pabari est directeur général de CR Forex Advisors. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

