Prix ​​de l’or : Métal jaune pour se protéger contre l’inflation, la volatilité ; ces facteurs clés pour faire baisser les prix

Par Rajesh Cheruvu

Le métal jaune a connu beaucoup de volatilité récemment. Les prix ont atteint un sommet historique de 2069 $ l’once le 6 août 2020, et de là ont été corrigés à des niveaux de 1680 $ en mars 2021. La volatilité est flagrante si l’on considère le mouvement récent où les prix ont corrigé d’environ 80 $ entre le 5 août et le mois d’août. 8e avant de rebondir dans la fourchette actuelle de 1750-75 $. Mais, sur une période d’un an, l’or s’est principalement situé dans une fourchette comprise entre 1700 et 1900 $ l’once, si l’on ignore les brefs pics et creux occasionnels. La volatilité à court terme et le « mini krach » ont provoqué une certaine panique parmi les investisseurs. Mais, nous devons nous concentrer sur la situation dans son ensemble et non sur les fluctuations à court terme.

L’or n’est pas une action, une obligation ou une marchandise. C’est la “monnaie de dernier recours”. L’USD est une autre forme de monnaie. Quelle est la conclusion à tirer lorsque la relation entre l’or et le dollar est si stable depuis si longtemps ? Soit l’équilibre a été atteint entre les deux meilleures formes de monnaie, soit les problèmes se préparent sous la surface et la stabilité actuelle est simplement le calme avant la tempête.

À court/moyen terme, les taux d’intérêt devraient rester un moteur clé pour l’or. L’impact négatif que des taux plus élevés pourraient potentiellement entraîner devrait être compensé par les conséquences à plus long terme de politiques monétaires et budgétaires accommodantes. Compte tenu de la pression exercée sur le dollar par les taux d’intérêt, les anticipations d’inflation, les flux de capitaux mondiaux, les craintes de pandémie, le dysfonctionnement politique et le ralentissement de la croissance, il n’y a aucune raison qu’un prix stable de l’or en dollars persiste. Ces facteurs, ainsi que des niveaux d’entrée attrayants, peuvent inciter les investisseurs stratégiques à ajouter de l’or à leurs stratégies d’allocation et à soutenir la demande des banques centrales à court et moyen terme.

La sagesse conventionnelle brosserait un tableau sombre pour les prix de l’or. Le stimulus de Biden déclencherait un boom économique alors même que la production serait limitée par des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de main-d’œuvre alors même que la Fed imprime des milliards de dollars en argent frais. Le résultat serait à la fois une inflation tirée par la demande à partir de l’argent facile et une inflation par les coûts due aux pénuries. La combinaison entraînera des prix plus élevés entraînant des taux d’intérêt plus élevés pour contrôler l’inflation. Ainsi, il en résulte un dollar plus fort et donc un prix en dollars plus bas pour l’or.

Mais, est-ce que l’impression incessante de nouvel argent se déplace vers la nouvelle économie ou est-elle bloquée dans des réserves excédentaires de la Fed ? Les vents contraires économiques se traduisent par un taux d’épargne plus élevé et la relance budgétaire ne semble pas avoir l’effet stimulant escompté. Les multiples « vagues » de pandémie et les blocages qui en résultent n’aident pas le rythme de la reprise. En outre, les perturbations de l’approvisionnement semblent être plus temporaires et transitoires et il y a des signes de la même disparition.

Les contre-récits changeants de « l’inflation » et de la « désinflation » se sont poursuivis comme un bras de fer et cela explique pourquoi l’or a évolué dans une fourchette au cours de la dernière année. Il en va de même pour les bons du Trésor qui ont également évolué dans une fourchette de 1 à 1,75%. Les taux de l’or et d’intérêt ont tous deux évolué en sens inverse dans leur fourchette respective au cours de l’année écoulée.

Les prix de l’or montrent généralement une relation inverse beaucoup plus forte avec les rendements des TIPS. L’obligation TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) est le rendement des obligations du Trésor moins le taux d’inflation attendu qui sont des instruments simples mais efficaces pour éliminer l’un des risques les plus importants pour les investissements à revenu fixe : le risque d’inflation. Les rendements des obligations TIPS sont devenus négatifs depuis janvier 2020. Le négatif de 1,18 ces derniers temps a été le plus bas depuis une décennie. Il y a également eu une forte augmentation des contrats nets, de la dette à rendement négatif et du VIX américain. Ainsi, l’or peut servir de couverture contre les pics d’inflation et de volatilité.

(Rajesh Cheruvu, directeur des investissements, Validus Wealth. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

