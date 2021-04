Prix ​​de match pour la défaite 2-1 du Bayern contre Mayence

Avec des résultats en cours de route en milieu de semaine, le Bayern Munich a eu la chance de décrocher sa neuvième Meisterschale consécutive contre Mayence; Cependant, Mayence n’allait pas simplement se retourner et laisser le Bayern célébrer le titre dans son stade. Deux buts en première mi-temps ont suffi pour faire le travail et augmenter leurs chances de jouer en Bundesliga une autre saison. Peut-être que la seule bonne nouvelle de la journée est que Lewandowski a obtenu un objectif de temps d’arrêt pour l’aider dans sa chasse au record de Gerd Müller. Voici nos récompenses de match:

Échange de maillot: Jonathan Burkhardt

Burkhardt n’a joué que les 45 premières minutes, mais cela a suffi à causer des problèmes au Bayern et à préparer Mayence pour la victoire. Son but dans les premiers stades du match – un knuckler contre lequel Neuer ne pouvait pas se mettre correctement devant – a permis à Mayence de s’asseoir et de se défendre, ne progressant que sur les compteurs. Bien que ce ne soit pas toujours joli le football, Mayence a pu garer le bus et peut être le premier à avoir réussi à s’asseoir et à se défendre pendant une grande partie du match contre le Bayern.

Der Bomber: Robert Lewandowski

Après avoir raté ce qui ressemblait à une éternité, Lewandowski était enfin de retour sur le terrain pour le Bayern. Comme pour toute l’équipe, ce fut une nuit frustrante pour Lewy. Deux médailles d’argent à tirer de la journée: 1) Lewandowski n’a pas aggravé sa blessure et 2) il a réussi à marquer un but pour se rapprocher des 40 buts de Gerd Müller. Au bon endroit au bon moment – comme il le fait souvent – Lewandowski a sauté sur une tête en arrière d’un défenseur de Mayence et a réussi à envoyer un ballon au-dessus du gardien. Malheureusement, c’était bien dans le temps d’arrêt, et le Bayern n’a pas eu la chance d’avancer à nouveau.

Fußballgott: Joshua Kimmich

Si on le lui demande, je ne pense pas qu’aucun des milieux de terrain du Bayern revendiquerait ce titre après la performance d’aujourd’hui. La défense de Mayence a réussi à tenir le milieu de terrain du Bayern en échec, ne les laissant pas garder la possession au milieu du terrain. Statistiquement, Kimmich était le meilleur de la nuit. Avec exactement 100 touches, il a pu créer quatre passes clés avec une précision de 84%. Kimmich a également joué 90 minutes, contrairement à aucun de ses collègues milieux de terrain.

Der Kaiser: Jerome Boateng

La performance de Boateng aujourd’hui est la raison pour laquelle de nombreux fans du Bayern aimeraient le voir rester à Munich. Il a été le dernier homme à revenir pendant une grande partie du match, tandis que d’autres ont avancé. Il a fait de nombreuses étapes opportunes pour récupérer le ballon ou le ramener à Neuer. À mon avis (probablement biaisé), Boateng n’a pas eu la chance de prendre un carton jaune alors qu’il semblait avoir remporté le ballon. Pire encore, Mayence marquerait le vainqueur du match sur le coup franc résultant. Vers la fin du match, Boa a également rampé de plus en plus sur le terrain, servant des balles dans la surface et en dehors pour que les arrières des ailes puissent courir.

Maître du match: Alphonso Davies

Dans un match frustrant, Davies a été l’un des rares à se démarquer tout au long du match. Sa vitesse était la clé des deux côtés du ballon. Comme nous nous y sommes habitués, Davies a chassé le défenseur par derrière et a facilement remporté le ballon à plusieurs reprises. Pendant la majeure partie du match, l’attaque passait par Davies sur le côté gauche du terrain. Bien que peu de choses se soient passées pour le Bayern pendant le match, Davies était très intelligent et avait l’air calme et concentré sur le ballon. Il a réussi avec une précision de 91%, montrant qu’il a pris les bonnes décisions avec ses passes. Dans l’ensemble, une bonne performance un jour oublieux.