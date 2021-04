Prix ​​de match pour la défaite déchirante 3-2 du Bayern Munich contre le PSG

Bayern Munich, les champions en titre de l’UCL sont entrés dans ce match sans deux éléments clés de leur attaque: Robert Lewandowski et Serge Gnabry. Cela n’allait jamais être facile contre le PSG, une équipe redoutée pour son football offensif et la puissance de ses joueurs vedettes. Cela étant dit, le Bayern a pris beaucoup de motivation de la course UCL de l’année dernière et beaucoup de détermination avec eux, et a dominé le PSG pendant de longues périodes du match.

Bien sûr, nous aurions pu nous passer des trois buts concédés, mais la défense n’a pas vraiment été un point fort pour le Bayern cette saison, et la défense de toute la défense a été assez chaotique pour les deux buts. Cela étant dit, les Bavarois ont fait preuve de nerfs d’acier et d’une mentalité gagnante lorsqu’ils ont riposté, mais hélas, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Sans plus tarder, voici les récompenses du match:

Échange de maillot: Keylor Navas

Cet homme est la principale raison pour laquelle le PSG est toujours dans cette égalité, remportant un avantage significatif. Bien sûr, Neymar était superbe, étant l’orchestrateur des deux buts, et Kylian Mbappe était également très actif à l’avant, mais l’héroïsme de Navas à l’autre bout est la raison pour laquelle le PSG n’a pas été éliminé en première mi-temps.

Navas a effectué six superbes arrêts à bout portant et a gardé l’attaque du Bayern à distance dans les 45 premières minutes, et a reproduit cette performance avec une autre splendide performance en seconde période. Le Bayern a eu un total de 31 (!!!) tirs ce match, et Navas est la raison pour laquelle au moins 15 d’entre eux sont restés hors du filet. Les fans du Bayern connaissent la magie qu’il est capable de produire, car il continue d’être un homme épouvantable pour les Bavarois dans les huitièmes de finale.

Mention honorifique – Kylian Mbappe: Mbappe a grillé la défense du Bayern avec un doublé, et son deuxième but était un effort en solo vraiment bien mené qui a prouvé le vainqueur et offre au PSG un énorme avantage à l’approche du match retour.

Der Bomber: Eric Maxim Choupo-Moting

Le but de Choupo-Moting était génial. C’était important pour ramener le Bayern dans le match. Cependant, l’attaquant était le receveur d’une foule d’occasions aujourd’hui, et il y avait le sentiment qu’il aurait certainement pu faire mieux avec beaucoup d’entre eux. Cela étant dit, les ailiers du Bayern ont eu un mauvais match, et il incombait à lui et à Thomas Müller de le rattraper, ce qui allait toujours être difficile.

L’attaquant du Bayern a fait de son mieux. Il bourdonnait toujours à l’avant, essayant de passer au bout des balles et des jetons, mais en vain. Son but était bien pris, mais à part ça, l’équipe a vraiment raté son joueur principal, Robert Lewandowski. Mais oui, EMCM obtient un A pour l’effort.

Fußballgott: Thomas Müller

Dans un match où les ailiers du Bayern laissaient beaucoup à désirer, Müller est intervenu et a fait un très bon match. Il est apparu dans les demi-espaces à la manière typique de Raumdeuter et a passé devant la défense à plusieurs reprises, pour être démenti par Navas, qui a eu une sortie surhumaine.

Fortement impliqué dans chaque mouvement en avant, Müller a également suivi souvent pour aider à la défense. C’était une performance complète du joueur, qui semblait toujours manquer Lewandowski dans la nuit. C’était un autre de ces matchs où le Bayern a réussi à générer d’innombrables occasions, mais laissait beaucoup à désirer sur le front des scores. Grand jeu dans l’ensemble du natif de Bavière.

Der Kaiser: Manuel Neuer

Aucun des défenseurs ne défendant réellement, Neuer, comme toujours, a dû se hisser pour le plus grand match de la saison du Bayern jusqu’à présent. En première mi-temps, presque tout le monde qui regarde le match a dû être sidéré par la façon dont Neuer a concédé le premier au Bayern, mais le gardien de but n’a pas laissé cela lui monter à la tête et a réalisé une très bonne performance en seconde période, sauvant le La défense du Bayern contre pas mal de frayeurs.

Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que l’homme sauve chaque objectif. C’est presque impossible lorsque vous affrontez Neymar, Mbappe et Di Maria seul. Ce jour-là, alors que la défense du Bayern était plus sombre que les chances de Schalke de survivre en Bundesliga, Neuer a gardé la sienne, et c’est pourquoi il obtient le prix.

Maître du match: Joshua Kimmich

Quel joueur. La puissance de la volonté de cet homme peut porter le Bayern. Il était le meilleur joueur sur le terrain, haut la main. Des passes impeccables, une superbe interaction et des croisements précis résument son jeu de construction, alors qu’il était également assez bon sur le front défensif, servant de sortie pour alléger la pression de la ligne de front du PSG. Il a été comparé à un Rottweiler affamé errant sur le terrain dans le passé, et c’est ce que j’ai vu aujourd’hui.

Il est malheureux que le match ne se soit pas terminé en faveur du Bayern, mais si l’équipe veut revenir au match retour, elle aurait besoin de cet homme en pleine forme, car il est le moteur qui anime cette équipe.