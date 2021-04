Prix ​​de match pour la victoire 3-2 du Bayern Munich sur Wolfsburg

Face à Wolfsburg à la Volkswagen Arena, le Bayern Munich a été la meilleure équipe pendant une grande partie du match. Oh derrière un doublé de Musiala et une erreur de gardien de but qui a conduit à un but de Choupo-Moting, le Bayern menait 3-1 à la demie. Wolfsburg marquerait à nouveau en seconde période pour le rendre intéressant, mais le Bayern a pu voir le match se terminer sans concéder – ni marquer – à nouveau et ramener les trois points à Munich. Voici nos récompenses de match.

Échange de maillot: Wout Weghorst

Weghorst a eu 90 minutes très solides pour les Wolves. Il a mené l’attaque de son équipe, remportant des duels et créant des chances pour ses coéquipiers. Peu de temps après avoir vu un attaquant de Wolfsburg échouer à enrouler le ballon autour de Manuel Neuer, le Néerlandais a montré à son coéquipier comment cela se faisait. Avec un tir lisse au deuxième poteau, Weghorst a poussé le ballon juste après Neuer à bout portant, plaçant le ballon dans le seul endroit du but où le meilleur gardien du monde ne pouvait pas le faire. À 2-1, ce but a momentanément redonné vie à Wolfsburg et le combat dans l’équipe durerait pour le reste du match.

Der Bomber: Thomas Müller

Sans Robert Lewandowski, le Bayern devait être plus créatif dans l’attaque que d’habitude. Müller est intervenu et a fait exactement cela. Bien que silencieux pendant les longues périodes de la nuit, il se déplaçait au bon moment pour gagner le ballon, faire une passe clé ou tirer un tir cadré. Dans la forme typique de Raumdeuter, Müller a aidé ce qui allait devenir le but gagnant de Musiala. Avec sa course brevetée vers la ligne de but, il a pu battre un défenseur glissant et a trouvé Musiala en attente sans marque dans la surface de réparation. Dans l’ensemble, la présence de Müller a énormément aidé le Bayern.

Fußballgott: Joshua Kimmich

Tout comme nous nous sommes habitués, Kimmich était une force au milieu de terrain pour le Bayern samedi. En première mi-temps, alors que le Bayern contrôlait plus confortablement le match, Kimmich poussait en avant dans l’attaque.

En seconde période, Kimmich est resté plus en retrait et a aidé davantage en défense. Que ce soit des ajustements de coaching ou l’intuition de Kimmich – probablement un peu des deux – cela a fonctionné. Josh a complété 86% de ses passes, dont la plupart étaient pour alléger la pression d’une manière ou d’une autre. Un match comme celui-ci où vous ne voyez pas le nom de Kimmich sur la feuille de match montre pourquoi ses actifs incorporels feront de lui un atout clé pour le Bayern et l’Allemagne pour les années à venir.

Der Kaiser: Jerome Boateng

Ces deux semaines ont été intéressantes pour Boateng hors du terrain. Avant le match aller contre le PSG, le défenseur central allemand a appris qu’il ne serait pas ramené la saison prochaine, même si Hansi Flick dira plus tard qu’il souhaitait que le joueur reste.

La performance désintéressée de Boateng a montré pourquoi de nombreux fidèles du Bayern veulent toujours qu’il continue. Bien qu’il se lève en âge et qu’il puisse rater une étape ici et là, il donne toujours cent pour cent à l’équipe. Un exemple concret serait la course qu’il a faite hors du champ arrière vers la fin du match. Il a mis le ballon sur la ligne de touche, mais n’a pas réussi à faire une passe à Davies, alors il l’a coupé et a dribblé dans l’espace. Au fur et à mesure, il a probablement été victime d’une faute deux ou trois fois avant de finalement tomber. Kimmich et d’autres se sont précipités vers lui avec enthousiasme pour ses efforts pour garder le ballon et rester debout.

Maître du match: Jamal Musiala

Avec le doublé contre Wolfsburg, Jamal Musiala est devenu le plus jeune de l’histoire de la Bundesliga à marquer six buts en une saison. Son premier but était similaire à celui de la semaine dernière contre l’Union Berlin. Après que Davies ait dribblé dans la surface, a dribblé autour d’un défenseur, Musiala s’est rendu disponible et s’est frayé un chemin autour de quelques défenseurs et a mis le ballon hors du gardien et au fond du filet.

Son deuxième but était encore plus incroyable. L’Allemand de 18 ans s’est retrouvé au bout du centre de Müller depuis la ligne de but et a confondu tout le monde en l’attaquant avec sa tête. La balle a fait une boucle vers le coin supérieur le plus éloigné, ce qui a fait grimper le gardien de Wolfsburg et tomber. La balle était si parfaitement placée que le gardien n’aurait probablement pas eu de chance de toute façon. Ce qui allait devenir le but gagnant du match était le premier but dirigé par Musiala en carrière. Le but est également venu quelques minutes après que Wolfsburg ait marqué 2-1 et quelques instants après que Musiala soit sorti d’un défi en boitant. En fait, il boitait encore quand il faisait la fête avec ses coéquipiers.

Chaque semaine, nous assistons à quelque chose de spécial avec cet enfant.