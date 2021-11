Prix ​​des cartes World Series, Aaron Rodgers, NFT et questions sur les sacs postaux

Mike et Jesse commencent l’émission en discutant du test d’Aaron Rodgers positif pour COVID-19 et de ce que cette nouvelle pourrait signifier pour son avenir sur le marché des cartes ainsi que de l’impact que cela pourrait avoir sur Jordan Love (3:14). Ils discutent ensuite de quelques histoires de baseball, y compris les Braves remportant les World Series contre les Astros et Buster Posey prenant sa retraite (11:33). Ensuite, ils ouvrent des NFT de cartes de basket Panini en direct pendant le spectacle (28:59) et décomposent les différents produits de football 2020 et discutent de ceux qui sont les meilleures valeurs (36:40). Ils clôturent le spectacle avec des questions sur les sacs postaux (44:20).

Hôtes : Mike Gioseffi et Jesse Gibson

Producteur : Ronak Nair

