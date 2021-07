Prix ​​des logements en Inde contre États-Unis : actions à surveiller en raison de la demande croissante dans le secteur résidentiel

in

Les États-Unis ont connu le taux de croissance annuel des prix le plus élevé depuis 2005, avec une augmentation de 13,2 pour cent.

Le marché immobilier américain connaît une hausse des prix, car la demande de logements, en particulier dans les banlieues, a augmenté. Avec le programme de vaccination en cours et l’économie qui cherchent à retrouver leur forme antérieure, de plus en plus de personnes semblent choisir de quitter les zones urbaines pour la périphérie. L’achat coûteux de la demande post-pandémie se produit dans le secteur immobilier américain, entraînant une forte augmentation des cours des actions des constructeurs immobiliers et des entreprises impliquées dans des activités connexes.

Selon l’indice mondial des prix des maisons de Knight Frank, un moyen de comparer les prix moyens dans 56 pays et territoires, à l’échelle mondiale, les prix des maisons augmentent à leur rythme le plus rapide depuis le quatrième trimestre de 2006 et ont augmenté de 7,3 % jusqu’en mars 2021.

L’Inde a perdu 12 places dans l’indice mondial des prix des logements pour se classer au 55e rang au premier trimestre 2021 contre le 43e rang au premier trimestre 2020, avec une baisse de 1,6% en glissement annuel (YoY) des prix des logements, selon Global House Price Index – Q1 2021. La demande de nouvelles maisons n’a pas encore repris en Inde et reste à voir quand le secteur retrouvera son élan.

Cependant, l’industrie domestique américaine brosse un tableau différent et selon le rapport Global House Price Index, les États-Unis ont connu le taux de croissance annuel des prix le plus élevé depuis 2005, avec une augmentation de 13,2 % en glissement annuel.

La hausse des prix due à une forte demande s’accompagne d’une croissance attrayante des actions des sociétés représentant l’industrie. Un indice S&P de 16 constructeurs avait bondi de près de 250% entre mars 2020 et début mai, le marché du logement s’avérant l’un des rares points positifs d’une économie paralysée par la pandémie, montre un rapport de Bloomberg.

Voici quelques actions de constructeurs de maisons aux États-Unis dans les activités liées à l’achat de maisons en plus de leurs autres activités commerciales.

Lennar (LEN) Cours de l’action – 98,80 $

Cotation : NYSE

Capitalisation boursière : environ 31 milliards de dollars

Lennar est l’une des principales entreprises de construction de maisons neuves et le cours de l’action de Lennar (LEN) a augmenté de près de 58 % au cours des 12 derniers mois.

DR Horton (DHI) Cours de l’action – 89,57 $

Cotation : NYSE

Capitalisation boursière : environ 32,29 milliards de dollars

DR Horton est une entreprise de construction de maisons et le cours de l’action de DHI a augmenté de près de 57 % au cours des 12 derniers mois.

United Rentals (URI) Cours de l’action – 317 $

Cotation : NYSE

Capitalisation boursière : environ 22,98 milliards de dollars

United Rentals est la plus grande société de location d’équipement au monde et le cours de l’action URI a augmenté de près de 108 % au cours des 12 derniers mois.

Otis Worldwide (OTIS) Cours de l’action – 83,82 $

Cotation : NYSE

Capitalisation boursière : environ 35,97 milliards de dollars

Otis Worldwide EST le leader mondial de la fabrication, de l’installation et de l’entretien d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Le cours de l’action OTIS a augmenté de près de 47 % au cours des 12 derniers mois.

Sherwin-Williams (SHW) Cours de l’action – 275,33 $

Cotation : NYSE

Capitalisation boursière : environ 73,46 milliards de dollars

La société Sherwin-Williams fournit les meilleurs produits de peinture et de revêtement au monde et le cours de l’action SHW a augmenté de près de 43 % au cours des 12 derniers mois.

Alors que l'indice immobilier Nifty a plus que doublé depuis les creux de mars 2020, la diversification vers le marché résidentiel américain en investissant dans les principales actions des constructeurs de maisons aux États-Unis peut fournir un coussin à son portefeuille.

Avertissement: La décision d’investir dans ces actions ou dans toute autre action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre des actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

