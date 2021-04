Prix ​​des matières premières en forte hausse; acheter ces actions de métaux, de pétrole et de gaz pour empocher des gains

Les analystes de JM Financial estiment que certaines actions du métal ainsi que les titres des secteurs pétrolier et gazier pourraient être les bénéficiaires de l’upcycle. (Image: REUTERS)

Les prix des produits de base ont considérablement augmenté depuis l’année dernière. Les prix des métaux ont augmenté de 40 à 50% et l’indice agricole est de 30% au-dessus des niveaux de janvier 2020, selon la société de courtage nationale JM Financial. «Les contraintes de l’offre couplées à une reprise de la demande plus tôt que prévu dans la seconde moitié de 2020, ainsi que le coup de pouce budgétaire et monétaire mondial ont entraîné des hausses récentes des prix des matières premières», ont-ils déclaré dans un récent rapport. Bien que la remontée des prix puisse entraîner une hausse de l’inflation qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur la consommation, il existe également certaines opportunités pour les investisseurs. Les analystes de JM Financial estiment que certaines actions du métal ainsi que les titres des secteurs pétrolier et gazier pourraient être les bénéficiaires de l’upcycle.

Métaux

Le prix intérieur du HRC continue d’augmenter et augmente de près de 4,8 Rs par tonne à partir de la fin de mars 2021 pour atteindre 60000 Rs, actuellement en raison d’une demande saine des industries des utilisateurs finaux et d’une forte reprise des prix internationaux de l’acier, selon le rapport. La demande d’acier a été forte de la part de la Chine alors qu’elle tente de lutter contre la pollution en plafonnant la production nationale. «Nous prévoyons que les prix de l’acier resteront fermes à court terme alors que la demande d’acier à long terme entre dans la période de forte saisonnalité de la construction, tandis que la forte demande automobile se maintient», a ajouté JM Financial.

En Inde, JM Financial prévoit une augmentation de la capacité d’acier brut de seulement 24 millions de tonnes au cours de l’exercice 22-25E. Parmi les actions, le rapport indique que Tata Steel, Jindal Steel and Power et JSW Steel restent leurs premiers choix. Tata Steel se négocie actuellement à Rs 929 par action et le prix cible pour le même est à Rs 1.160 chacun. Jindal Steel and Power se négocie à Rs 443 par action, le rapport a fixé un prix cible de Rs 500 sur le script. JSW Steel cotait Rs 639 chacun vendredi, tandis que le prix cible pour le même est de Rs 700 par action.

Gaz de pétrole

Les prix du pétrole brut sont également revenus de près de zéro pour se négocier maintenant entre 60 et 70 dollars le baril. Alors que la normalité semble de plus en plus proche dans le monde, à l’exception de certaines poches, les prix continuent de grimper. «ONGC et Oil India sont les principaux bénéficiaires de la hausse des prix du brut; de préférence ONGC compte tenu de son effet de levier plus élevé sur le prix du brut (en partie à cause de son portefeuille pétrolier à l’étranger) », indique le rapport. JM Financial a déclaré que les deux actions pourraient également bénéficier de la déréglementation potentielle / de la hausse du prix du gaz domestique.

ONGC se négociait à Rs 102,8 par action vendredi. JM Financial a un prix cible de Rs 130 sur l’action. Pendant ce temps, Oil India a un objectif de Rs 145 par action, en hausse par rapport à son prix de marché actuel de Rs 116 chacun.

